Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$331,865
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
The Petit Tycoon: A Luxurious Fusion of Elegance, Convenience, and Investment Opportunity in Phuket   The Petit Tycoon is located in one of Phuket’;s most sought-after destinations, offering an exceptional blend of sophistication and comfort. This exclusive residential development is des…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$140,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Condominio exclusivo a 30 metros de la playa. A lo largo del paseo hay muchos bares y restaurantes. Gran Buda a 30 minutos en coche. 4500 KV.M. INFRAESTRUCTURAS Centro comercial, supermercado, complejo deportivo y gimnasio, 3 piscinas con vistas panorámicas al mar, centro de trampolín,…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial The Ozone Oasis Condominium PH2
Complejo residencial The Ozone Oasis Condominium PH2
Complejo residencial The Ozone Oasis Condominium PH2
Complejo residencial The Ozone Oasis Condominium PH2
Complejo residencial The Ozone Oasis Condominium PH2
Complejo residencial The Ozone Oasis Condominium PH2
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$169,767
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Ubicación: The Ozone Oasis se encuentra en Bangtao, Phuket.Distancia a la playa: 2,8 kmFecha de finalización: segundo trimestre de 2026Número de pisos: 8 pisosNúmero de apartamentos: 328Descripción:Complejo residencial "The Ozone Oasis" Está ubicado en la prestigiosa zona de Laguna, conocida…
Asociación
Phuket Property Association
TekceTekce
Complejo residencial The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Complejo residencial The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Complejo residencial The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Complejo residencial The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Complejo residencial The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Complejo residencial The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$116,887
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Sumerjase en la atmósfera de OZONE SIGNATURE CONDOMINIUM, donde la quintaesencia del lujo moderno y el encanto de la elegancia contemporánea se combinan a la perfección en el vibrante corazón de la principal ciudad turística de Asia, Phuket. Complejo residencial “Ozone Signature” es una resi…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$93,063
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Utopia Naiharn es un proyecto que consta de condominios y villas en un estilo de lujo moderno. Se encuentra entre hermosos paisajes montañosos y exuberante vegetación junto a la playa. El proyecto cuenta con tres tipos de apartamentos de 1 dormitorio de 43 a 53 m2, así como villas con piscin…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Kvartira s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Kvartira s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Kvartira s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Kvartira s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Kvartira s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Kvartira s udobnoy planirovkoy
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$142,575
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Above Element es un moderno complejo residencial ubicado en una de las zonas más prestigiosas de Phuket. El condominio del complejo tiene un diseño moderno en estilo mediterráneo. En dos edificios de 7 pisos hay 263 apartamentos que van desde 38 metros cuadrados. hasta 138 metros cuadrados…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$107,020
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Melia Phuket Karon Residences
Complejo residencial Melia Phuket Karon Residences
Complejo residencial Melia Phuket Karon Residences
Complejo residencial Melia Phuket Karon Residences
Complejo residencial Melia Phuket Karon Residences
Complejo residencial Melia Phuket Karon Residences
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$228,642
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$165,441
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$143,345
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Andamaya
Complejo residencial Andamaya
Complejo residencial Andamaya
Complejo residencial Andamaya
Complejo residencial Andamaya
Complejo residencial Andamaya
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$695,628
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$190,616
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Edificio de apartamentos Proud Rawai
Edificio de apartamentos Proud Rawai
Edificio de apartamentos Proud Rawai
Edificio de apartamentos Proud Rawai
Edificio de apartamentos Proud Rawai
Edificio de apartamentos Proud Rawai
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$112,000
Año de construcción 2020
Área 31–70 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Función de objeto: el complejo se puso en funcionamiento en mayo de 2020. Conocido por sus dos mejores restaurantes en la playa de Ravai. El desarrollador ofrece un programa de alquiler 70/30 % En el complejo: un condominio moderno y elegante de seis pisos con los más altos estándares de ca…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.5 – 39.3
112,000 – 162,000
Apartamentos 2 habitaciones
69.7
232,000
Desarrollador
Art House
Edificio de apartamentos Proud Residence
Edificio de apartamentos Proud Residence
Edificio de apartamentos Proud Residence
Edificio de apartamentos Proud Residence
Edificio de apartamentos Proud Residence
Edificio de apartamentos Proud Residence
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$137,000
Año de construcción 2022
Área 35–70 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Característica del objeto: La división de las casas ofrece una vista panorámica del mar desde 75 apartamentos %. Y también hace que el proyecto sea una de las mejores opciones para invertir en Phuket. El desarrollador ofrece un ingreso garantizado 7 % por 5 años o un programa de alquiler 60/…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.0
137,000
Apartamentos 2 habitaciones
60.5 – 70.0
201,000 – 243,000
Desarrollador
Art House
Complejo residencial MAESTRO LUXURY
Complejo residencial MAESTRO LUXURY
Phuket City Municipality, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
MAESTRO LUXURY es un proyecto con 24 amplios apartamentos de lujo y comodidades únicas para los propietarios e invitados del complejo. El proyecto está ubicado en 32, Choeng Thale, distrito de Thalang, Phuket 83110, Tailandia. Lujosos apartamentos con interiores excepcionales, entusias…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complejo residencial Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complejo residencial Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complejo residencial Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complejo residencial Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complejo residencial Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$109,793
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Ocean Sands Condominium es un elegante condominio presentado en colores marrón cremoso ubicado en Lagoon, Phuket, cerca de la playa de Bangtao. Ocean Sands Laguna ofrece todas las comodidades estándar de un hotel de cinco estrellas, por lo que proporcionará un confort completo. El condom…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Complejo residencial Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Complejo residencial Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Complejo residencial Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Complejo residencial Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Complejo residencial Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$93,063
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Utopia Dream – es un proyecto del principal desarrollador australiano Utopia Development en la costa sur de Phuket. Esta es una verdadera joya ubicada entre las dos playas más bellas de Nai Harn y Ravai y al lado del pintoresco lago Nong Harn. El nuevo proyecto incluye un edificio de 7…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial The Title Halo 1
Complejo residencial The Title Halo 1
Complejo residencial The Title Halo 1
Complejo residencial The Title Halo 1
Complejo residencial The Title Halo 1
Complejo residencial The Title Halo 1
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$115,756
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Kvartira s vidom na more
Complejo residencial Kvartira s vidom na more
Complejo residencial Kvartira s vidom na more
Complejo residencial Kvartira s vidom na more
Complejo residencial Kvartira s vidom na more
Complejo residencial Kvartira s vidom na more
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$120,470
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Apartamenty klassa Luxury
Complejo residencial Apartamenty klassa Luxury
Complejo residencial Apartamenty klassa Luxury
Complejo residencial Apartamenty klassa Luxury
Complejo residencial Apartamenty klassa Luxury
Complejo residencial Apartamenty klassa Luxury
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$564,546
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complejo residencial Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complejo residencial Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complejo residencial Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complejo residencial Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complejo residencial Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$65,816
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
FANTASEA CONDO KAMALA es un increíble complejo de condominios ubicado a solo 900 metros de la hermosa playa de Kamala en la costa oeste de Phuket. El condominio consta de 8 pisos e incluye 164 apartamentos acogedores y elegantes. Una amplia selección de opciones, desde conceptos modernos y l…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Kvartira klassa lyuks u morya
Complejo residencial Kvartira klassa lyuks u morya
Complejo residencial Kvartira klassa lyuks u morya
Complejo residencial Kvartira klassa lyuks u morya
Complejo residencial Kvartira klassa lyuks u morya
Complejo residencial Kvartira klassa lyuks u morya
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$143,818
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Sole Mio Condominium es el nuevo y impresionante complejo residencial de uno de los desarrolladores más confiables de Phuket y Railand Property Group. El proyecto consta de 124 apartamentos realizados en dos tipos de diseño: estudios de 36 metros cuadrados y apartamentos individuales de 5…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$45,319
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$165,699
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial The Quarter
Complejo residencial The Quarter
Complejo residencial The Quarter
Complejo residencial The Quarter
Complejo residencial The Quarter
Complejo residencial The Quarter
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$233,199
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Origin Central Phuket
Complejo residencial Origin Central Phuket
Complejo residencial Origin Central Phuket
Complejo residencial Origin Central Phuket
Complejo residencial Origin Central Phuket
Complejo residencial Origin Central Phuket
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$57,907
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial ADM Platinum Bay by Wyndham
Complejo residencial ADM Platinum Bay by Wyndham
Complejo residencial ADM Platinum Bay by Wyndham
Complejo residencial ADM Platinum Bay by Wyndham
Complejo residencial ADM Platinum Bay by Wyndham
Complejo residencial ADM Platinum Bay by Wyndham
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$137,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
ADM Platinum Bay by Wyndham es un moderno condominio de lujo compuesto por 432 apartamentos en 4 plantas y diseñado por New World ADM Platinum.El complejo está totalmente amueblado y tiene una magnífica decoración con todas las comodidades en el sitio.Los tipos de apartamentos van desde estu…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Villa s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Villa s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Villa s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Villa s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Villa s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Villa s udobnoy planirovkoy
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$419,406
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa Qabalah es un lujoso complejo de villas ubicado en 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket. La instalación incluye 31 apartamentos en 2 plantas, en un estilo de diseño. Además, cada villa tiene 2-4 habitaciones con piscina privada y un exuberante jardín en el te…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$255,180
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial The Panora Phuket Condominiums
Complejo residencial The Panora Phuket Condominiums
Complejo residencial The Panora Phuket Condominiums
Complejo residencial The Panora Phuket Condominiums
Complejo residencial The Panora Phuket Condominiums
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$248,048
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Cassia
Complejo residencial Cassia
Complejo residencial Cassia
Complejo residencial Cassia
Complejo residencial Cassia
Complejo residencial Cassia
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$149,184
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Cassia es un increíble condominio ubicado a 500 metros del océano, en el corazón del vasto territorio cerrado de Laguna Phuket. El complejo está ubicado en: Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang Laguna Phuket, Phuket 83110, Tailandia. El proyecto está rodeado de naturaleza, playas…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Serene Condominium s vidami na more i gory
Complejo residencial Serene Condominium s vidami na more i gory
Complejo residencial Serene Condominium s vidami na more i gory
Complejo residencial Serene Condominium s vidami na more i gory
Complejo residencial Serene Condominium s vidami na more i gory
Complejo residencial Serene Condominium s vidami na more i gory
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$674,754
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 8
Serene Condominium se encuentra entre las dos playas más populares de Phuket: Surin y Bang Tao. Este es uno de los lugares más atractivos de Phuket. Esta ubicación se puede llamar la más exitosa de la isla. Desde los apartamentos se abrirán impresionantes vistas del mar o las montañas. El c…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Sea Heaven klassa lyuks
Complejo residencial Sea Heaven klassa lyuks
Complejo residencial Sea Heaven klassa lyuks
Complejo residencial Sea Heaven klassa lyuks
Complejo residencial Sea Heaven klassa lyuks
Complejo residencial Sea Heaven klassa lyuks
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$174,925
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 7
Sea Heaven es un lujoso condominio de inversión de lujo a orillas de la bahía de Nai Ton, fabricado en un diseño moderno y varios diseños, que van desde 29 hasta 77 metros cuadrados. El complejo consta de 5 edificios residenciales de 8 edificios y tiene capacidad para 476 apartamentos. Los …
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Oceana Surin
Complejo residencial Oceana Surin
Complejo residencial Oceana Surin
Complejo residencial Oceana Surin
Complejo residencial Oceana Surin
Complejo residencial Oceana Surin
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$285,964
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Laguna Lakeside
Complejo residencial Laguna Lakeside
Complejo residencial Laguna Lakeside
Complejo residencial Laguna Lakeside
Complejo residencial Laguna Lakeside
Complejo residencial Laguna Lakeside
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$196,961
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Laguna Lakeside es un complejo premium en el mejor resort de Asia, ubicado en Chongtal, Phuket. El complejo consta de 114 apartamentos en 7 plantas y fue desarrollado por Laguna Property. Los apartamentos de una y dos habitaciones en el proyecto son residencias elegantes y elegantes cr…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complejo residencial Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complejo residencial Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complejo residencial Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complejo residencial Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complejo residencial Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$148,648
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Diamond Condominium es un exclusivo complejo de condominios ubicado junto a la famosa playa de la costa occidental de Phuket Bang Tao. El complejo incluye 295 condominios de diseño innovador con 1-2 dormitorios y áticos con 2-4 dormitorios con viviendas totalmente equipadas, incluidas coc…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$130,713
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Rawayana Beachfront Village es un proyecto multifuncional que consta de 282 apartamentos de diseño en 4 plantas y 22 villas ultra premium. El complejo está ubicado en el corazón de Ravai, la ciudad de Phuket, lo que lo hace fácilmente accesible para diversas comodidades en el área! El …
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Wyndham La Vita
Complejo residencial Wyndham La Vita
Complejo residencial Wyndham La Vita
Complejo residencial Wyndham La Vita
Complejo residencial Wyndham La Vita
Complejo residencial Wyndham La Vita
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$150,481
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 7
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$852,701
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Laguna Beachside es un increíble proyecto de condominio desarrollado por la propiedad Laguna. El complejo está ubicado en: 394, ถนน รี สุน ทร Cherngtalay, Distrito de Thalang, Phuket 83110, Tailandia El proyecto consta de 4 edificios de 5 pisos cada uno, y todos están conectados entre sí. …
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial The Park Surin
Complejo residencial The Park Surin
Complejo residencial The Park Surin
Complejo residencial The Park Surin
Complejo residencial The Park Surin
Complejo residencial The Park Surin
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$290,681
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$108,673
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Surin Sands Condominium es un proyecto boutique de élite ubicado en un exuberante entorno tropical. Además, el proyecto ofrece 82 apartamentos en 7 plantas con una superficie útil de 30 a 81 metros cuadrados. metros. ¡Está completamente amueblado con muebles importados de calidad para su…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Laguna Park 2
Complejo residencial Laguna Park 2
Complejo residencial Laguna Park 2
Complejo residencial Laguna Park 2
Complejo residencial Laguna Park 2
Complejo residencial Laguna Park 2
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$538,495
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Laguna Park 2 es un proyecto y villa de estilo moderno que consta de 53 unidades residenciales: 28 casas adosadas y 25 villas. El proyecto está ubicado en: 390/1 ถน น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Distrito de Thalang, Phuket 83110, Tailandia, entre vegetación tropical. El proyecto est…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Baan Pur
Complejo residencial Baan Pur
Complejo residencial Baan Pur
Complejo residencial Baan Pur
Complejo residencial Baan Pur
Complejo residencial Baan Pur
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$277,049
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial VIP GALAXY
Complejo residencial VIP GALAXY
Complejo residencial VIP GALAXY
Complejo residencial VIP GALAXY
Complejo residencial VIP GALAXY
Complejo residencial VIP GALAXY
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$464,220
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
VIP GALAXY es un gran complejo de villas de lujo en el sur de Phuket, ofrece a la venta tres tipos diferentes de villas, cuya área es de aproximadamente 206-272 metros cuadrados. Cada villa tiene su propia piscina privada y jardín privado. VIP GALAXY tiene un vestíbulo de cinco estrellas del…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
