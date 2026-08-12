Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Residencial
  4. Adosado

Adosados en Venta en Tailandia

;
Provincia de Phuket
58
Provincia de Chon Buri
48
Choeng Thale
42
Si Sunthon
3
Mostrar más
Adosado Borrar
Eliminar
106 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
2 Storey Corner Townhome para la venta en East PattayaSituado en East Pattaya, esta casa de …
$86,407
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 2 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en venta Pattaya Este totalmente amueblado Casa adosada en venta en East Pattay…
$72,636
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa Adosada 4 Dormitorios en Venta en Pattaya EsteEsta espaciosa casa adosada en East Patta…
$85,168
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos para comprar una casa adosada en la prestigiosa zona turística de Bang Tao / Lagun…
$513,809
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 2
Casa de dos plantas con piscina en el complejo Palm Grove se encuentra en la zona de Na Jomt…
$399,826
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Piso 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$316,555
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en venta East Pattaya Nuevo movimiento renovado listo Moderna casa adosada refo…
$71,421
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$341,077
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Adosado Adosado 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Piso 5/5
Townhouse Pratumnak soi 5
$756,066
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Es un nuevo proyecto de villa y casa adosada en la prestigiosa zona de Bang Tao, que ofrece …
$274,000
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Número de plantas 2
El LAKE es un moderno pueblo de campo, que se encuentra en una parcela enorme de tierra de 1…
$164,556
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 2 pisos en venta en Siam Country ClubDescubra una encantadora casa adosada de 2 plan…
$89,504
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 6 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 4
Villas modernas de piscina multinivel en Layan, PhuketUna colección única de villas de 4 pla…
$1,10M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en venta en Thung Klom Tan ManDescubre comodidad y comodidad con este adosado d…
$77,116
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 541 m²
Número de plantas 5
Con sólo 8 residencias ultra lujosas frente a la playa, este prestigioso desarrollo se encue…
$3,97M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
¡Nuevo proyecto!Elegante casa adosada de dos plantas en el distrito de Bang Tao. Este es un …
$277,705
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Adosado Adosado 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada de 2 dormitorios en venta Pattaya OrientalSituado en East Pattaya, este adosado…
$77,116
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 2 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 Almacén Adosado 2 Dormitorios Este PattayaEsta casa adosada de 2 plantas se encuentra en E…
$111,493
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Casa de pueblo en venta Pattaya Este totalmente amueblado listo para moverse Townhome en ven…
$78,715
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en venta Pattaya Este totalmente amueblado Casa adosada totalmente reformada co…
$99,989
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
3 almacén en venta South Pattaya City Center Prime Ubicación Cerca de Pattaya Beach Esta cas…
$127,342
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 2/2
Nueva casa de dos plantas con piscina de estilo moderno - Tipo C con un diseño cómodo y ergo…
$253,505
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Casa adosada en venta Nong Prue East Pattaya ← 2 dormitorios totalmente amueblado Casa cerca…
$63,519
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
Сontemporary urbanización en la prestigiosa zona de Laguna de Phuket, que ofrece villas priv…
$363,000
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de dos pisos en el norte de Phuket, en una zona verde tranquila cerca de la pla…
$190,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Casa adosada en venta en Soi Nern Plub Wan totalmente amuebladoEsta cómoda residencia en Soi…
$92,601
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Casa adosada 3 dormitorios en venta en Huay YaiEste adosado de tres plantas ofrece un diseño…
$232,276
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa Adosada 4 Dormitorios en Venta en Pattaya EsteEsta casa adosada de 2 dormitorios ofrece…
$108,086
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 144 m²
Número de plantas 2
El proyecto está situado en el sur de la isla de Phuket, en el tranquilo barrio de Rawai, ro…
$274,000
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa adosada estilo casa individual en East PattayaEste adosado está diseñado en un solo est…
$111,183
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch

Parámetros de las propiedades en Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir