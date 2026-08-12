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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 4/5
Código 20260724102903Moderno estudio con un amplio balcón en el complejo NŌA Cullera en cons…
$228,977
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 2/2
Código 20260719104625La sala de inversiones de 21 m2 en Hilford La Torre se encuentra cerca …
$208,745
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 3/5
Código 20260724101229Apartamento de dos dormitorios con dormitorio independiente y amplio ba…
$303,755
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Apartamento 1 habitación en Valencia, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Valencia, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2/2
Código 20260719112214Apartamento amueblado 42 m2 en los nuevos Hilford Resorts de cuatro est…
$310,466
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 4/5
Código 20260724102440Amplio apartamento de tres dormitorios con dos dormitorios separados y …
$396,036
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/5
Código 20260724095904Luminoso apartamento de dos dormitorios con un dormitorio separado y do…
$294,139
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/5
Código.Moderno apartamento de dos dormitorios con un amplio balcón en el complejo NA Cullera…
$294,866
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 4/5
Código 20260724102046Moderno apartamento de dos dormitorios con un dormitorio separado y dos…
$312,065
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 3/5
Código 20260724100735Amplio apartamento de dos dormitorios con dos dormitorios y dos balcone…
$384,538
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 2/2
Código 20260717105417Apartamento amueblado de 21 m2 en el aparthotel Hilford La Torre de cua…
$208,745
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3/5
Código 20260724101724Apartamento funcional con amplio balcón en el nuevo complejo residencia…
$222,328
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 5/5
Código 20260724103348Apartamento estudio con un amplio balcón en la planta residencial super…
$239,281
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 3
Precioso apartamento en planta baja con piscina, zona de juegos y elegantes áreas verdes aja…
$269,307
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Apartamento en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento
Villajoyosa, Španjolska
Área 127 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$503,660
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 2
Ático de lujo con gran terraza en la azotea e increíbles vistas al mar, piscinas, gimnasio y…
$426,043
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 5/5
Magnífico ático de playa con impresionantes vistas al mar, amplia terraza y piscina, ubicado…
$622,681
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Apartamento 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Apartamento de lujo en un resort exclusivo con impresionantes vistas al mar. Sentirse rod…
$595,250
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Ático Ático 4 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Piso 5/5
Increíble ático con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas a…
$648,457
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Apartamento 3 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/3
Atractivo apartamento en planta media con terraza, piscina comunitaria y gimnasio situado ce…
$382,503
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Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con amplia azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al mar, s…
$477,810
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Atractivo apartamento en la planta baja con jardín exterior, piscinas familiares y pista de …
$381,152
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 4/4
Moderno ático de playa con una terraza en la azotea y una piscina comunitaria a solo 200 met…
$393,516
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
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Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/3
Precioso apartamento en planta intermedia con amplia terraza en la azotea, piscinas, zona de…
$324,667
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Apartamento en Mutxamel, Španjolska
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Mutxamel, Španjolska
Área 111 m²
Descubre la armoniosa fusión entre elegancia y modernidad en Bonalba Green, el lugar perfect…
$363,779
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Apartamento en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento
San Juan de Alicante, Španjolska
Área 71 m²
Inmobiliaria Casamayor os presenta un exclusivo residencial de lujo, con todas las comodidad…
$434,670
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Dúplex refinado en la planta baja con patio privado, acceso a la piscina y paseo marítimo, s…
$334,241
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Ático Ático en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático
Villajoyosa, Španjolska
Área 128 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$555,170
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Apartamento 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/16
Apartamento de lujo en la playa con amplia terraza con vistas al mar situado en un complejo …
$878,427
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 4
Ático moderno con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al …
$461,802
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Tipos de propiedades en Comunidad Valenciana

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3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Comunidad Valenciana, Španjolska

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