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Apartamentos en venta en Altea, Španjolska

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áticos
6
1 habitación
3
2 habitaciones
17
3 habitaciones
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51 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 2
Área 91 m²
Este apartamento en el popular complejo residencial Altea la Nova se encuentra a sólo 1 km d…
$399 028
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Apartamento 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Le presentamos una propiedad única en la zona codiciada de Altea: un nuevo edificio exclusiv…
$1,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 2
Área 86 m²
Este apartamento de primera línea ofrece vistas espectaculares del mar y la ciudad de Altea.…
$349 716
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Apartamento 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 339 m²
Un exclusivo ático en Altea con espectaculares vistas panorámicas del Golfo de Altea y el Ma…
$981 310
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Apartamento 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 1
Presentamos un amplio apartamento en una urbanización cerrada en la ciudad de Mascarat. El a…
$346 753
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Apartamento 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Descubre el lujo y la sostenibilidad en Viva Altea Beach, un proyecto inmobiliario exclusivo…
$551 377
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Presentamos un acogedor apartamento en Albira a solo 200 metros de la playa. El apartamento …
$340 973
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Apartamento 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Impresionante apartamento exclusivo con Art Real Estate en primera línea de playa en Al…
$465 220
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Apartamento 1 habitacion en Altea, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Altea, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamento situado en primera línea de playa en Altea. Desde todas las habitaciones de …
$448 896
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Apartamento 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 305 m²
Exclusivo apartamento de la clase LUXURY en la primera línea del mar!Ubicación: Playa Mascar…
$1,91M
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Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 342 m²
Piso 4/4
Ático de lujo listo para entrar a vivir con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$2,43M
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Apartamento 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 11/14
Moderno apartamento de 115 m2, situado en la 11a planta de un edificio de 14 plantas (Sun Ri…
$745 518
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Apartamento 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Presentamos un impresionante apartamento con vistas al mar en la ciudad de Altea, distrito d…
$456 558
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Apartamento 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Este bonito apartamento dúplex está situado en una urbanización segura en la zona de Mascara…
$489 705
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Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Amplio apartamento, completamente renovado en el corazón de Altea, está a poca distancia de …
$345 597
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Apartamento 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Presentamos lujosos apartamentos en la ciudad de Altea en la primera línea del mar. Apartame…
$1,61M
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Apartamento 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 2
Área 60 m²
encanto mediterráneo en el corazón de Altea. Este hermoso apartamento de 2 dormitorios ha si…
$265 620
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Apartamento 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 437 m²
Dormitorios: 4, Baños: 3, Casa adosada en Altea, Alicante, España
$936 193
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Apartamento 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Este elegante dúplex en Altea La Vella ofrece impresionantes vistas al mar y a la montaña. L…
$1,05M
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Apartamento 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Le presentamos una propiedad única en la zona más codiciada de Altea: un nuevo edificio excl…
$981 310
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Apartamento 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Tenemos una gran noticia que compartir contigo, el último apartamento de la exclusiva urbani…
$2,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 2
Área 84 m²
Este moderno apartamento, situado en la Sierra de Altea, ofrece vistas al mar.Un luminoso sa…
$326 402
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Apartamento 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Cómodo ático con vistas al mar situado en la ciudad de Altea, distrito de Mascarat. El apart…
$1,85M
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Apartamento 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Cómodo apartamento con vistas al mar situado en Altea Hills, una zona residencial de élite c…
$398 202
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Ático Ático 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este precioso y luminoso ático está situado en una exclusiva urbanización cerrada en Altea l…
$301 806
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Apartamento 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
VILLA DE LUJO DE OBRA NUEVA EN ALTEA Villa de lujo de nueva construcción situada en una de…
$2,42M
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Apartamento 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
VILLA DE LUJO DE OBRA NUEVA EN ALTEA Villa de lujo de nueva construcción situada en Altea,…
$1,62M
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Apartamento 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Encantador Apartamento Reformado con Vistas al Mar y la Montaña en el Casco Antiguo de Altea…
$347 077
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Apartamento 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Bienvenidos a una experiencia excepcional en Alicante. Esta exquisita propiedad abarca 104 m…
$540 520
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Apartamento 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
VILLA DE LUJO DE OBRA NUEVA EN ALTEA HILLS Villa de lujo de nueva construcción situada en …
$2,03M
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