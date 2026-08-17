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Apartamentos en venta en San Vicente del Raspeig, Španjolska

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3 habitaciones
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Apartamento 4 habitaciones en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
PROMOCION OBRA NUEVA EN SAN VICENTE, APARTAMENTOS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS.Descubre este EN P…
$265,822
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Apartamento 4 habitaciones en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este magnífico ático se encuentra en la codiciada zona de San Vicente del Raspeig, dentro de…
$358,685
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Apartamento 4 habitaciones en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso de 3 habitaciones junto a la universidad – Amueblado, todo exterior y con patioSe vende…
$237,963
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Apartamento 6 habitaciones en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Apartamento 6 habitaciones
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 101 m²
Luxurious Three Bedroom Apartment in Alicante, Spain Welcome to your exquisite Mediterran…
$417,651
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Apartamento 4 habitaciones en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubre este impresionante piso en el corazón de San Vicente del Raspeig. Con una superfici…
$257,116
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