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Apartamentos en venta en Villajoyosa, Španjolska

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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Explore una exclusiva promoción de la propiedad donde cada día comienza con el sol y una bri…
$461,181
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Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 2/5
Código 20260728160921Apartamento de tres dormitorios 2B con dos dormitorios separados se enc…
$364,915
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 3/5
Código 20260728161808El apartamento tipo B de 72,99 m2 está situado en el tercer piso de NŌA…
$383,161
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/5
Código 20260727173849Apartamento familiar tipo A en venta en la primera planta del nuevo com…
$371,506
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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en La Cala de Finestrat, en la Costa Blanca…
$487,476
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 4/5
Código 20260728162247Apartamento de tres dormitorios en la cuarta planta del complejo NŌ Vil…
$402,319
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Área 75 m²
Piso 3/5
Código 20260728091452Un moderno apartamento de tres dormitorios en el tercer piso de NA Vill…
$409,586
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Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 1/5
Código 20260728102749Venta tipo B apartamento de 72,99 m2 en la primera planta de NŌA Villaj…
$347,538
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
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Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2/5
Código 20260727175221El apartamento de 75,24 m2 está situado en la segunda planta de la casa…
$390,082
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 4/5
Código 20260728093743Tipo espacioso Un apartamento se encuentra en la cuarta planta del comp…
$430,065
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Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
En Alicante, en la pintoresca ciudad de La Villajoyosa / Vila Joyosa, se presenta un exclusi…
$837,986
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Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
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Área 112 m²
En Alicante, en la pintoresca ciudad de La Villajoyosa / Vila Hoyos, se presenta un nuevo y …
$543,246
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Apartamento 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Villajoyosa, este exclusivo conjunto residencial ofre…
$409,363
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Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 133 m²
Descubra un nuevo complejo residencial en Villajoyos - una oportunidad única para vivir en u…
$766,284
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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 95 m²
Resort de lujo en Villajoyos - un paraíso en la costa del marDescubre un complejo residencia…
$441,278
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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
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Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Vive en la Costa Blanca a un paso del mar. A sólo 1 km de la playa de Cala de Finestrat es …
$433,441
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Apartamento 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Área 69 m²
Resort de lujo en Villajoyos - un paraíso en la costa del marDescubre un complejo residencia…
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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 6
Presentamos un moderno apartamento de 58 m2 en un nuevo complejo cerrado del desarrollador e…
$287,805
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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en La Cala de Finestrat, en la Costa Blanca…
$446,155
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Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
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Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN EL CENTRO DE VILLAJOYOSA Promoción de apartamentos de…
$924,359
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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
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Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Vive junto al Mediterráneo en tu nueva casa en La Villajoyosa. Descubra un proyecto exclusi…
$387,207
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Área 82 m²
Vive en la Costa Blanca a un paso del mar. A sólo 1 km de la playa de Cala de Finestrat es …
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Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial donde cada día comienza con la luz solar y las br…
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Apartamento 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
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Nº de cuartos de baño 1
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Njoy villajoyosa es un exclusivo proyecto boutique situado en primera línea del mar, frente …
$503,416
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Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
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Villajoyosa, Španjolska
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
En Alicante, en la pintoresca ciudad de La Villajoyosa / Vila Joyosa, se presenta un nuevo e…
$583,700
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Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Alicante, en la pintoresca ciudad de La Villajoyosa / Vila Hoyosa, ofrece una inversión inmo…
$485,454
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Apartamento 1 habitación en Villajoyosa, Španjolska
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Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
El período de reserva previa está abierto: ¡aproveche la oportunidad de comprar las mejores …
$572,142
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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
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Área 84 m²
En Alicante, en la pintoresca ciudad de La Villajoyosa / Vila Joyosa, se presenta un exclusi…
$414,947
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Ático Ático en Villajoyosa, Španjolska
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Área 102 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
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Apartamento 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
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Villajoyosa, Španjolska
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Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Vila Joiosa, este conjunto residencial ofrece una …
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