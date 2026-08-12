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Apartamentos en venta en Huerta Norte, Španjolska

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Godella
16
Paterna
15
Alboraya
8
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48 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Godella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Godella, Španjolska
Dormitorios 2
Área 72 m²
Nuevo Complejo Residencial en el Año, ValenciaConstruir nuevos edificios de alta calidad es …
$446,145
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 57 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$265,931
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Apartamento 4 habitaciones en Godella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Godella, Španjolska
Dormitorios 4
Área 134 m²
Nuevo Complejo Residencial en el Año, ValenciaConstruir nuevos edificios de alta calidad es …
$762,606
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 5 habitaciones en Moncada, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Moncada, Španjolska
Dormitorios 5
Área 295 m²
Casa adosada en Moncada, cerca de la Universidad CEU, un moderno edificio 2007 con líneas mo…
$616,146
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 57 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$254,517
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 57 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$243,104
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 89 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$351,531
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Apartamento 2 habitaciones en Godella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Godella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN GODELLA, VALENCIA La promoción de obra nueva con altas…
$440,663
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Apartamento 2 habitaciones en Foyos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Foyos, Španjolska
Dormitorios 2
Área 65 m²
Este apartamento en la primera planta (sin ascensor) se encuentra en el municipio de Foyos. …
$258,194
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Apartamento 4 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 4
Área 135 m²
Fantástico apartamento en la primera planta sin ascensor (la instalación está prevista pront…
$350,910
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 93 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$409,796
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Apartamento 3 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 3
Área 160 m²
Se encuentra en la ciudad de Alboraya, con acceso rápido desde el norte V-21 a Valencia (cin…
$644,313
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 77 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$328,704
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Apartamento 2 habitaciones en Paterna, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Paterna, Španjolska
Dormitorios 2
Área 81 m²
Situado en una de las zonas más buscadas de Valterna (Paterna), este apartamento de 81 m2 of…
$308,660
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Apartamento 3 habitaciones en Tabernes Blanques, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Tabernes Blanques, Španjolska
Dormitorios 3
Área 118 m²
Este moderno apartamento de tercer piso en una zona tranquila pero bien ubicada a sólo 10 mi…
$410,764
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 146 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$558,604
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Apartamento 3 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 3
Área 82 m²
Situado en el corazón del puerto de Saplaya, uno de los rincones más encantadores de la cost…
$375,556
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Ático Ático 4 habitaciones en Godella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Godella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN GODELLA, VALENCIA La promoción de obra nueva con altas cal…
$767,382
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Apartamento 3 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 3
Área 320 m²
Vivir un tiro de piedra desde el mar, con un montón de espacio y una terraza para disfrutar …
$1,41M
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 136 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$518,540
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 72 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$309,301
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 107 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$438,413
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Apartamento 3 habitaciones en Godella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Godella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN GODELLA, VALENCIA La promoción de obra nueva con altas calidad…
$405,117
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Apartamento 5 habitaciones en Godella, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Godella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN GODELLA, VALENCIA ¡Confort con calidades de primera! Residenci…
$776,571
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Apartamento 5 habitaciones en Paterna, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Paterna, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Se vende duplex en Valterna, buen estado. Dispone de 5 dormitorios, 3 baños, 2 salones, 1 c…
$288,637
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Apartamento 3 habitaciones en Burjasot, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Burjasot, Španjolska
Dormitorios 3
Amplio apartamento de 84 m2, situado en una zona tranquila y verde cerca del Parque La Granj…
$174,287
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Apartamento 3 habitaciones en Godella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Godella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nueva promoción de viviendas plurifamiliares en Godella, Valencia.Esta promoción cuenta con …
$378,419
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Apartamento 1 habitacion en Alboraya, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 1
Área 72 m²
Fantástica propiedad situada en la sexta planta con ascensor, en la fantástica playa de Pata…
$429,907
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Apartamento 4 habitaciones en Godella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Godella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN GODELLA, VALENCIA La promoción de obra nueva con altas calidad…
$434,137
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Apartamento 5 habitaciones en Godella, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Godella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN GODELLA, VALENCIA ¡Confort con calidades de primera! Residenci…
$597,808
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Tipos de propiedades en Huerta Norte

2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Huerta Norte, Španjolska

con Garaje
con Terraza
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