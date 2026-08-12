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Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, este exclusivo conjunto residen…
$980,166
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Moderno apartamento de obra nueva en venta con amplias terrazas y completas zonas comunes D…
$634,225
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Apartamento 1 habitación en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 1
Área 43 m²
Piso 2/2
Código 20260721153134Venta apartamento turístico No. 13 con dormitorio privado en el apartho…
$176,652
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento
Guardamar del Segura, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Vive en el corazón de Guardamar del Segura (Alicante), en una de las zonas más buscadas del …
$174,842
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamento en Punta Prima. Listo para entrar o alquilar. Características principales: Ubica…
$259,666
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 1/5
Código 20260728102749Venta tipo B apartamento de 72,99 m2 en la primera planta de NŌA Villaj…
$347,538
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Pilar de la Horada, uno de los lugares m…
$363,416
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Ático Ático 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Torrevieja, este exclusivo conjunto residencial ofrece un…
$313,323
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Apartamento en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento
Guardamar del Segura, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Vive en el corazón de Guardamar del Segura (Alicante), en una de las zonas más deseadas del …
$184,074
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, d…
$449,507
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Apartamento 1 habitacion en Alicante, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Alicante, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Ubicadas en la vibrante ciudad de Alicante (Alacant), estas exclusivas plantas bajas ofrecen…
$334,294
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Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 2/5
Código 20260728160921Apartamento de tres dormitorios 2B con dos dormitorios separados se enc…
$364,915
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Apartamento 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento acogedor con 1 dormitorio y una superficie de 50 m2, com…
$155,684
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 2
Área 52 m²
Piso 1/2
Código 20260721155246Apartamento turístico No. 4 con dos dormitorios separados y vistas al m…
$233,887
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Apartamento 2 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Venta apartamento sin muebles en Campoamor, situado en un complejo residencial con piscina c…
$231,053
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Apartamento en Torrevieja, Španjolska
Apartamento
Torrevieja, Španjolska
$260,044
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$328,183
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Ático Ático 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$264,701
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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en La Cala de Finestrat, en la Costa Blanca…
$487,476
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Descubre este magnífico apartamento situado en la zona más codiciada de Asekion, en la vibra…
$276,977
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Lagoons Village by TM está ubicado en un entorno natural privilegiado, entre el Parque Natur…
$443,376
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura Apar…
$369,888
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Apartamento 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descubre este encantador apartamento situado en una prestigiosa zona de la ciudad. Con un pr…
$149,914
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Apartamento 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Lagoons Village by TM está ubicado en un entorno natural privilegiado, entre el Parque Natur…
$305,975
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamento en la tercera planta con terraza y renovación moderna en un nuevo edificio con a…
$300,058
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 2/2
Código 20260719104625La sala de inversiones de 21 m2 en Hilford La Torre se encuentra cerca …
$208,745
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Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Torrevieja, este exclusivo conjunto residencial ofrece un…
$298,348
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Situado en una tranquila zona residencial de Torrevieja, este encantador bungalow de 56 m2 o…
$181,073
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Apartamento 2 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamentos de nueva construcción en Benijófar, Costa Blanca Sur Exclusiva promoción bouti…
$328,794
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Pilar de la Horadada, uno de los lugares…
$328,794
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Tipos de propiedades en Alicante

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