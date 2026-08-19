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Apartamentos en venta en San Juan de Alicante, Španjolska

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34 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Área 120 m²
Nuevo complejo residencial en San Juan de AlicanteNuevo complejo residencial de 32 apartamen…
$520,878
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Área 103 m²
Situado en una de las zonas de mayor crecimiento de San Juan de Alicante, este apartamento o…
$640,590
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Apartamento 2 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Sant Joan d'Alacant, este exclusivo conjunto residenc…
$511,791
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Apartamento 1 habitación en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 1 habitación
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Alegria se complace en anunciar que sólo quedan algunos apartamentos de nuestra última promo…
$247,350
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Apartamento 2 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Área 100 m²
Descubre este nuevo apartamento en una de las zonas más prestigiosas de Alicante, ofreciendo…
$558,484
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/4
Impecable apartamento en la planta baja con jardín privado, zonas de coworking y piscina de …
$512,728
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento
San Juan de Alicante, Španjolska
Área 71 m²
Inmobiliaria Casamayor os presenta un exclusivo residencial de lujo, con todas las comodidad…
$480,425
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Apartamento en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento
San Juan de Alicante, Španjolska
Área 71 m²
Inmobiliaria Casamayor os presenta un exclusivo residencial de lujo, con todas las comodidad…
$434,670
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Apartamento premium en la planta baja con aparcamiento privado, gimnasio de diseño y servici…
$640,076
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN SAN JUAN DE ALICANTE. . Complejo residencial de obra nueva d…
$370,360
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Apartamento 4 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN SAN JUAN DE ALICANTE Complejo residencial de Obra Nue…
$546,088
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Apartamento 2 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN SAN JUAN DE ALICANTE .  El residencial de obra nueva en San Ju…
$299,303
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Apartamentos en venta en San Juan Playa, Alicante, Costa Blanca Viviendas modernas, eficient…
$427,458
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Viviendas modernas, eficientes y sostenibles a un paso de las playas de San Juan y Muchavist…
$485,212
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Apartamento 2 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN SAN JUAN DE ALICANTE. . Complejo residencial de obra nueva de …
$260,221
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN SAN JUAN DE ALICANTE . . El residencial de obra nueva en Sa…
$422,039
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Apartamento 4 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo proyecto de apartamentos en Nou Nazaret, la zona de expansión de San Juan de Alicante,…
$351,140
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Apartamento 4 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubre este espectacular piso ubicado en la zona de Frank Espinós, San Juan Alicante. Con …
$441,101
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Ático Ático 2 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN SAN JUAN DE ALICANTE. . Complejo residencial de obra nueva d…
$280,139
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Alegría presenta una exclusiva vivienda en planta baja, moderna, eficiente y sostenible a un…
$487,533
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Nuevo proyecto de apartamentos en Nou Nazaret, la zona de expansión de San Juan de Alicante,…
$381,901
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Apartamento 2 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Apartamentos en San Juan Playa, Costa Blanca Se trata de un Residencial con 84 viviendas de …
$262,036
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN SAN JUAN DE ALICANTE. . Complejo residencial de obra nueva d…
$328,910
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN SAN JUAN DE ALICANTE. . Complejo residencial de obra nueva d…
$401,583
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Apartamentos en San Juan Playa, Costa Blanca Se trata de un Residencial con 84 viviendas de …
$333,133
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubre este espectacular piso ubicado en la zona Frank Espinós de San Juan, Alicante. Con …
$310,860
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Apartamento 5 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Descubre este espectacular apartamento localizado en la codiciada zona Fran Espinos de San J…
$285,555
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubre esta encantadora planta baja ubicada en el corazón de San Juan, Alicante. Con una s…
$428,333
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Apartamento 2 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Apartamentos en San Juan Playa, Costa Blanca Se trata de un Residencial con 84 viviendas de …
$330,080
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Apartamento 4 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 97 m²
Apartamentos en San Juan Playa, Costa Blanca Se trata de un Residencial con 84 viviendas de …
$399,651
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