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Apartamentos en venta en Valencia, Španjolska

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Cullera
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Área 61 m²
Piso 1/5
Código 20260724094516Amplio apartamento de dos dormitorios con dos dormitorios independiente…
$297,348
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Ático Ático 2 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Benijofar, uno de los lugares más encant…
$328,183
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Apartamento 1 habitación en Valencia, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Valencia, Španjolska
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 2/2
Código 20260719112214Apartamento amueblado 42 m2 en los nuevos Hilford Resorts de cuatro est…
$311,161
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Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, este exclusivo conjunto residen…
$980,166
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$369,954
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Moderno apartamento de obra nueva en venta con amplias terrazas y completas zonas comunes D…
$634,225
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Área 75 m²
Piso 2/5
Código 20260727175221El apartamento de 75,24 m2 está situado en la segunda planta de la casa…
$389,099
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Ático Ático 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Torrevieja, este exclusivo conjunto residencial ofrece un…
$313,323
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Área 75 m²
Piso 3/5
Código 20260728091452Un moderno apartamento de tres dormitorios en el tercer piso de NA Vill…
$408,555
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Ubicada en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, esta exclusiva colección de bung…
$500,461
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios Listos para Entrar a Vivir con Vistas al Mar en Torrevieja…
$459,071
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, este exclusivo conjunto residen…
$415,129
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Apartamento 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura Apar…
$206,906
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 2/5
Código.Moderno apartamento de dos dormitorios con un amplio balcón en el complejo NA Cullera…
$294,123
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Bienvenido al exclusivo complejo de apartamentos en el encantador pueblo de Alicant. Este pr…
$366,373
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Apartamento 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$206,943
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 3/5
Código 20260724100735Amplio apartamento de dos dormitorios con dos dormitorios y dos balcone…
$383,570
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Un nuevo símbolo aparece en la costa de Benidorm. Es una torre elegante y moderna que repens…
$1,11M
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Apartamento 2 habitaciones en Bigastro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Situado en el encantador distrito de Bigastro, este complejo residencial ofrece una selecció…
$203,155
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, este exclusivo conjunto residen…
$513,146
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Apartamento 2 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Esta exclusiva oferta residencial se encuentra en Benijofar, uno de los lugares más encantad…
$328,183
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas al Peñon de Ifach, la marisma de …
$696,086
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 2/5
Código 20260724095904Luminoso apartamento de dos dormitorios con un dormitorio separado y do…
$293,398
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Le presentamos una gran oportunidad de comprar un amplio alojamiento situado en una de las z…
$230,627
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Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Descubre un exclusivo programa de apartamentos en una de las zonas más prestigiosas de la Co…
$320,572
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios a Pocos Pasos de la Playa en Torrevieja Situada en Torrevi…
$252,789
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 4/5
Código 20260724102046Moderno apartamento de dos dormitorios con un dormitorio separado y dos…
$311,279
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Área 75 m²
Piso 4/5
Código 20260728093743Tipo espacioso Un apartamento se encuentra en la cuarta planta del comp…
$428,982
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Apartamento 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$213,841
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Área 21 m²
Piso 2/2
Código 20260717110805Venta apartamento de 21 m2 en Hilford La Torre, Benidorm. El objeto per…
$209,212
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Tipos de propiedades en Valencia

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3 habitaciones
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Parámetros de las propiedades en Valencia, Španjolska

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