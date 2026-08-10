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Apartamentos en venta en Oliva, Španjolska

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2 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Oliva, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Oliva, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Apartamento nuevo en Oliva Nova. El moderno complejo residencial está situado en la primera …
$339,041
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Apartamento 2 habitaciones en Oliva, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Oliva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Apartamentos en Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia Un complejo residencial ubicado a tan solo …
$414,672
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Apartamento 3 habitaciones en Oliva, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Oliva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Apartamentos en Oliva Nova Golf, Costa Blanca Mucho más que una vivienda junto al mar. Vivie…
$382,640
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Oliva, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Oliva, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Apartamentos en Oliva, Valencia, Costa Blanca Un residencial donde lo tendrá TODO. Este resi…
$2,18M
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Apartamento 2 habitaciones en Oliva, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Oliva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Exclusivo residencial en Oliva Nova Golf, Valencia Un hogar donde poder disfrutar de una inf…
$395,535
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Apartamento 3 habitaciones en Oliva, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Oliva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Apartamentos en Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia Un complejo residencial ubicado a tan solo …
$1,20M
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Apartamento 2 habitaciones en Oliva, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Oliva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Exclusivo residencial en Oliva Nova Golf, Valencia Un hogar donde poder disfrutar de una inf…
$779,674
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