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Apartamentos del mar en venta en Comunidad Valenciana, Španjolska

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Torrevieja
2393
Valencia
111
Benidorm
1362
Alicante
452
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169 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Apartamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con terrazas privadas en el centro de Torrevieja …
$258,909
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Apartamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con terrazas privadas en el centro de Torrevieja …
$369,870
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Apartamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con terrazas privadas en el centro de Torrevieja …
$325,948
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Piscina Comunitaria Cerca de la Playa en Torrevieja Ub…
$517,952
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Apartamento de 2 dormitorios cerca del mar en Punta Prima. Apartamento de lujo con 2 dormito…
$462,724
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 2
Ático de lujo con gran terraza en la azotea e increíbles vistas al mar, piscinas, gimnasio y…
$426,043
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 5/5
Magnífico ático de playa con impresionantes vistas al mar, amplia terraza y piscina, ubicado…
$622,681
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Apartamento 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Apartamento de lujo en un resort exclusivo con impresionantes vistas al mar. Sentirse rod…
$595,250
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Ático Ático 4 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Piso 5/5
Increíble ático con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas a…
$648,457
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Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con amplia azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al mar, s…
$477,810
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 4/4
Moderno ático de playa con una terraza en la azotea y una piscina comunitaria a solo 200 met…
$393,516
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Apartamentos Contemporáneos de 2 y 3 Dormitorios en Calpe junto al Mar Situados en Calpe, de…
$515,891
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Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Número de plantas 19
Lujosa Propiedad con Impresionantes Vistas en Calpe Costa Blanca El inmueble es un excepcion…
$753,548
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Apartamento 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/16
Apartamento de lujo en la playa con amplia terraza con vistas al mar situado en un complejo …
$878,427
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 4
Ático moderno con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al …
$461,802
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 2/2
Fantástica casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria y v…
$370,877
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Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 30
Lujosos Apartamentos Junto a la Playa en un Complejo en Benidorm Ubicados en Benidorm, un mu…
$1,08M
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Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Piso 8/8
Ático moderno con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas al mar, pi…
$727,423
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Apartamento 4 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Piso 2/3
Impresionante casa dúplex en planta alta con gran terraza solarium, excelentes vistas al mar…
$358,306
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Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$613,845
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Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Apartamento de llave en mano con gimnasio, piscina cubierta y vistas al mar en segunda línea…
$774,123
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Apartamento 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 3/5
Fantástico apartamento con piscinas interior y exterior, gimnasio, spa y una gran terraza. …
$856,476
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Ático Ático 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 1
Pisos de 3 dormitorios listos para llave con excelentes vistas en San Miguel de Salinas Esto…
$480,390
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Apartamento 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/3
Precioso apartamento con terraza y jardín situado en un resort de lujo cerca de la playa …
$345,222
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Apartamento 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 6
A cozy apartment for sale in the very center of Calpe, on the famous Gabriel Miró street. Th…
$289,708
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Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 342 m²
Piso 4/4
Ático de lujo listo para entrar a vivir con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$2,43M
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Apartamento 2 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 4
Estos apartamentos excepcionales se encuentran en la pintoresca ciudad costera de Dénia, jus…
$403,721
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Apartamento 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 191 m²
Número de plantas 30
Lujosos Apartamentos Junto a la Playa en un Complejo en Benidorm Ubicados en Benidorm, un mu…
$1,65M
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Apartamentos de 1 a 3 Habitaciones con Piscina en la Azotea en Villajoyosa Ubicados en la he…
$749,542
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 1/3
Increíble dúplex en la última planta con una amplia terraza en la azotea, piscina y gimnasio…
$484,950
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Tipos de propiedades en Comunidad Valenciana

áticos
estudios
1 habitación
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Parámetros de las propiedades en Comunidad Valenciana, Španjolska

con Garaje
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