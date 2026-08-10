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Apartamentos en venta en Callosa de Segura, Španjolska

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2 habitaciones
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Ático Ático 3 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 1
Ático amueblado y listo con llave con gran terraza en la azotea, piscina y estacionamiento e…
$284,269
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 4 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Piso 3/3
Increíble ático espacioso con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria y gimnasio situ…
$628,979
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Apartamento 3 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 1
Apartamento en planta baja, listo para entrar a vivir y amueblado, con amplio jardín, piscin…
$287,492
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Apartamento en Callosa de Segura, Španjolska
Apartamento
Callosa de Segura, Španjolska
En el corazón de Callosa de Segura, una pequeña ciudad interior de 20.000 habitantes, se lev…
$1,09M
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International real estate agency Habita
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Apartamento 3 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 1
Lujoso apartamento amueblado en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza y gimna…
$277,068
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Apartamento 3 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/3
Atractivo apartamento en planta media con terraza, piscina comunitaria y gimnasio situado ce…
$382,503
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