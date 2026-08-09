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Apartamentos en venta en Orihuela, Španjolska

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75
1 habitación
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2 habitaciones
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3 habitaciones
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Apartamento en Orihuela, Španjolska
Apartamento
Orihuela, Španjolska
$160,649
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International real estate agency Habita
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Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en Torrevieja, en la prestigiosa zona d…
$380,535
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Apartamento 2 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Venta apartamento sin muebles en Campoamor, situado en un complejo residencial con piscina c…
$231,034
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Ubicado en la consolidada zona de Punta Prima (Costa Blanca), este apartamento listo para ha…
$426,661
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en Torrevieja, en la prestigiosa zona d…
$403,598
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Situado en la atractiva zona de golf de Lomas de Campoamor, este apartamento totalmente reno…
$250,299
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Ubicado en el prestigioso Res. Las Filipinas, este conjunto residencial ofrece una selección…
$294,050
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Apartamento 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 4
Área 119 m²
$589,052
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Apartamento 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2
Nuevo apartamento moderno en venta en una zona popular en Orihuela Costa. Apartamento de 120…
$568,861
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Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Ubicado en la hermosa Orihuela Costa, este exclusivo conjunto residencial ofrece una varieda…
$415,129
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Ubicado en la hermosa Orihuela Costa, este exclusivo conjunto residencial ofrece una varieda…
$415,129
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Apartamento en Orihuela, Španjolska
Apartamento
Orihuela, Španjolska
Este amplio terreno edificable de 95.000 m2 está ubicado cerca de Torremendo, en un entorno …
$418,544
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Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Este exclusivo complejo residencial de Torrevieja ofrece un estilo de vida de lujo creado pa…
$425,508
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Descubra un nuevo sitio de construcción exclusivo en su área deseada de Alicante. Con un áre…
$335,628
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Ático Ático 2 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Apartamentos con dos o tres dormitorios y dos baños. A pocos pasos de distancia están todos …
$307,071
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Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Situado en el exclusivo complejo residencial Amanecer Deluxe, este apartamento de dos nivele…
$1,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Situado en una zona tranquila y segura, esta residencia ofrece un ambiente de lujo, totalmen…
$290,119
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Apartamento 3 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Le presentamos un magnífico apartamento situado en la prestigiosa zona de Campoamor (Orihuel…
$301,496
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Área 90 m²
Apartamento de lujo con licencia para alquilar. El apartamento es amplio y luminoso. Las ven…
$544,144
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos exclusivos con 1-2 dormitorios en un entorno privilegiado. Descubra un nuevo e…
$273,622
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Apartamento 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Impresionante villa con 450m2 parcela en Punta Prima, Orihuela Costa. La casa tiene 4 dormit…
$756,585
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Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Situado en la zona codiciada de Orihuela Costa, a solo 500 metros del mar, es un complejo re…
$415,268
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Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Descubre una exclusiva colección de apartamentos de lujo en la prestigiosa zona de Las Colin…
$624,609
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Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Nos complace presentar nuestra nueva promoción con 40 apartamentos situados en la hermosa zo…
$271,915
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Apartamento 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 1/3
Apartamento moderno listo para entrar a vivir en planta intermedia con terraza y piscina com…
$397,621
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Descubra un programa exclusivo de nuevos edificios en la zona deseada de la ciudad de Alican…
$335,628
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Apartamento 3 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 3
Área 100 m²
$471,500
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Este amplio apartamento en Orihuela Costa ofrece comodidad y excelente ubicación. El apartam…
$167,164
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Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Piso 1/2
Apartamentos de estilo moderno en un complejo cerrado único del desarrollador en Orihuela Co…
$288,981
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Descubre una exclusiva colección de apartamentos de lujo en la prestigiosa zona de Las Colin…
$995,506
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