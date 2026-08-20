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Apartamentos en venta en Plana Alta, Španjolska

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áticos
3
2 habitaciones
7
3 habitaciones
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23 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 373 m²
Piso 3/3
Ático de lujo de alta gama cerca de la playa con increíbles vistas al mar y una gran terraza…
$1,33M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 2 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$478,176
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Apartamento 2 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 2
Área 83 m²
Nuevos edificios exclusivos en Benicassim: lujo y amistad ambiental en la costa mediterránea…
$456,963
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Apartamento 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 268 m²
Piso 1/3
Fantástico apartamento en planta baja junto al mar con una gran terraza que ofrece piscina p…
$864,383
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$712,186
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Apartamento 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Área 100 m²
Nuevos edificios exclusivos en Benicassim: lujo y amistad ambiental en la costa mediterránea…
$579,952
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Cabanes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cabanes, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Piso 2/11
Le ofrecemos un apartamento en el hermoso complejo residencial Ciudad Jardín, situado en Oro…
$239,869
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Apartamento 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 241 m²
Piso 1
Lujoso apartamento en planta media cerca de la playa con impresionantes vistas al mar, gran …
$711,080
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Apartamento 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Área 111 m²
Nuevos edificios exclusivos en Benicassim: lujo y amistad ambiental en la costa mediterránea…
$713,341
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Apartamento 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$586,145
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Apartamento 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Área 111 m²
Nuevos edificios exclusivos en Benicassim: lujo y amistad ambiental en la costa mediterránea…
$618,011
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Apartamento 4 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 4
Área 149 m²
Nuevos edificios exclusivos en Benicassim: lujo y amistad ambiental en la costa mediterránea…
$969,680
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Apartamento 3 habitaciones en Cabanes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cabanes, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 2/11
Presentamos apartamentos en primera línea del mar con vistas frontales al mar en un complejo…
$349,479
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Ático Ático 4 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$971,953
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Apartamento 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$436,110
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Apartamento 4 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Se vende un proyecto único en la prestigiosa ciudad de Benicasim. Este exclusivo complejo re…
$448,414
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Apartamento 4 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$604,425
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Apartamento 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Se vende un proyecto único en la prestigiosa ciudad de Benicasim. Este exclusivo complejo re…
$318,173
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Apartamento 2 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Apartamento con licencia turística con vistas al mar en Oropesa del Mar. El área total es d…
$210,306
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Apartamento 4 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$534,545
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Apartamento 3 habitaciones en Castellón de la Plana, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castellón de la Plana, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
¡OPORTUNIDAD! Apartamento de 80m2, consta de Tres (3) Dormitorios, Un (1) Baño, Cocina inde…
$123,850
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Apartamento 4 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$480,800
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Apartamento 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamento, totalmente reformado de diseño, suelos nuevos, máximas calidades,dispone de 3 d…
$173,390
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Parámetros de las propiedades en Plana Alta, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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