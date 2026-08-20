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Apartamentos en venta en El Vinalopó Medio, Španjolska

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Aspe
10
Petrer
3
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201 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Aspe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Moderno apartamento en planta baja con jardín y terraza rodeado de naturaleza Fecha de en…
$225 118
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Las viviendas con 3 dormitorios, 2 baños y un aseo, con amplias terrazas y jardines comunita…
$311 347
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Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Situado en el encantador municipio de Monforte del Sid, cerca de Elche y Alicante, este nuev…
$310 922
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 3 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Apartamentos Modernos en Hondón de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a Viñedos Hondón de las Niev…
$256 249
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Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
El complejo residencial se encuentra en el encantador municipio de Monforte del Sid, a pocos…
$310 922
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Apartamento en Pinoso, Španjolska
Apartamento
Pinoso, Španjolska
Bienvenido a una oportunidad única en el corazón del pintoresco paisaje! Esta espaciosa parc…
$35 825
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Apartamentos Modernos en Hondón de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a Viñedos Hondón de las Niev…
$279 544
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Apartamento 2 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Propiedad en el complejo VINEYARD VIEWS Descubra la oportunidad de vivir en un entorno exclu…
$213 831
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Apartamento 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
El complejo residencial se encuentra en el acogedor municipio de Monforte del Cid, a pocos m…
$277 402
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Apartamento 3 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Dormitorios 3
Área 92 m²
$291 250
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Apartamento 2 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Exclusivos Apartamentos de Obra Nueva con Vistas a los Viñedos en Hondón de las Nieves Vivi…
$281 597
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Apartamento 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Situado en el encantador municipio de Monforte del Sid, a pocos minutos de Elche y Alicante,…
$277 402
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Apartamento 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN ALENDA GOLF, ALICANTE Promoción privada de obra nueva …
$312 511
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Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
$320 573
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Apartamento 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
La Residencia Jaya – Fase 2 forma parte del exclusivo resort de golf Font del Llop en Monfor…
$357 762
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Apartamento 3 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Exclusivos Apartamentos de Obra Nueva con Vistas a los Viñedos en Hondón de las Nieves …
$342 284
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Apartamento 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
El complejo se encuentra en el acogedor municipio de Monforte del Cid, cerca de Elche y Alic…
$277 402
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Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Situado en el encantador municipio de Monforte del Sid, a pocos minutos de Elche y Alicante,…
$310 922
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Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 121 m²
$553 375
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Apartamento 3 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Dormitorios 3
Área 112 m²
Descubra un nuevo proyecto de 15 apartamentos exclusivos en Hondon de las Nieves, un encanta…
$327 667
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Apartamento 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 2
Apartamentos en un nuevo complejo residencial de 3 casas con una plaza de aparcamiento y una…
$355 545
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Apartamento 1 habitación en Hondón de las Nieves, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Sumérgete en la atmósfera de este exclusivo proyecto en Alicante, Hondon de las Nieves, que …
$202 272
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Apartamento 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
El complejo residencial se encuentra en el acogedor municipio de Monforte del Sid, a pocos m…
$277 402
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Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
La Residencia Jaya – Fase 2 forma parte del exclusivo resort de golf Font del Llop en Monfor…
$432 776
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Apartamento 4 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios en Valle de Viñedos en Hondón de las Nieves Ubicados en el…
$285 039
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Apartamento 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 1
Presentamos apartamentos en un hermoso complejo residencial en los suburbios de Alicante en …
$277 402
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Apartamento 3 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Propiedad en VINEYARD VIEWS Descubra la oportunidad de vivir en un entorno exclusivo en un n…
$369 870
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Apartamento 3 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Dormitorios 3
Área 126 m²
Descubra un nuevo proyecto de 15 apartamentos exclusivos en Hondon de las Nieves, un encanta…
$356 923
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Apartamento 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Situado en el encantador municipio de Monforte del Cid, cerca de Elche y Alicante, este nuev…
$283 181
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Apartamento 3 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamentos Modernos en Hondón de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a Viñedos Hondón de las Niev…
$215 482
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Tipos de propiedades en El Vinalopó Medio

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en El Vinalopó Medio, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
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