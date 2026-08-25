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Apartamentos en venta en Dolores, Španjolska

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áticos
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2 habitaciones
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43 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Apartamentos de lujo de nueva construcción están disponibles en la dinámica ciudad de Dolore…
$312 395
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Hay nuevos apartamentos de lujo en la vibrante ciudad de Dolores, Alicante. Este exclusivo c…
$323 520
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Ático Ático 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 2/2
Ático increíble con acceso a la piscina comunitaria y terraza privada en la azotea con vista…
$355 831
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 2/2
Descubre Mykonos Apartments, un complejo residencial único de 32 apartamentos situado en el …
$311 962
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Ático Ático 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Recientemente añadido, pronto habrá más información
$141 013
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Villas con piscina privada están situadas cerca de un encantador típico pueblo español en Al…
$502 791
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Apartamento 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 1/2
Descubre Mykonos Apartments, un complejo residencial único de 32 apartamentos situado en el …
$288 845
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 97 m²
Situado en el encantador pueblo de Dolores, este complejo residencial ofrece una excelente o…
$542 175
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 143 m²
Nuevas villas dobles y adosadas en Dolores, AlicanteDescubra este exclusivo nuevo complejo d…
$477 946
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 97 m²
Situado en el encantador pueblo de Dolores, este complejo residencial ofrece una excelente o…
$542 175
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Piso 1/3
Precioso apartamento en planta intermedia con terraza en un complejo residencial con piscina…
$448 460
VAT
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Ático Ático 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Exquisitos edificios en la popular ciudad de Dolores. Este exclusivo complejo incluye 32 apa…
$358 196
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Dolores, esta exclusiva colección de bungalows ofrece…
$368 888
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 2
Encantador apartamento en la planta baja con un pequeño jardín privado, terraza, piscina y a…
$321 285
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Dolores, esta exclusiva colección de bungalows ofrece…
$315 230
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 143 m²
En el corazón de Vega Baha, en un lugar tranquilo con cómodos enlaces de transporte, hay un …
$477 946
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Hay nuevos apartamentos de lujo en la dinámica ciudad de Dolores, Alicante. Este exclusivo c…
$311 962
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 103 m²
Nuevos albergues en DoloresEste moderno complejo residencial en Dolores cuenta con recién co…
$528 125
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Se ofrecen nuevos apartamentos de lujo en la dinámica ciudad de Dolores, Alicante. Este excl…
$358 196
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 97 m²
Nuevas casas adosadas estilo Ibiza en Dolores, Costa BlancaVillas exclusivas en un lugar tra…
$534 956
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Ático Ático 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
En el corazón de la dinámica ciudad de Dolores, Alicante, hay nuevos apartamentos de lujo di…
$369 754
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 187 m²
Descubre este exclusivo complejo de villas de dos familias de nueva construcción en Dolores,…
$489 300
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Dolores, esta exclusiva colección de bungalows ofrece…
$322 763
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 103 m²
Nuevos albergues en DoloresEste moderno complejo residencial en Dolores cuenta con recién co…
$498 785
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Apartamento 2 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 2
Área 87 m²
Modernas casas adosadas en Dolores con piscina compartidaCasas modernas diseñadas para comod…
$311 205
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
En la vibrante ciudad de Dolores, Alicante, hay apartamentos de nueva construcción. Este exc…
$300 403
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Los nuevos apartamentos de lujo están disponibles en la animada ciudad de Dolores, Alicante.…
$323 520
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 132 m²
Situado en el encantador pueblo de Dolores, estas exclusivas 20 casas adosadas ofrecen un am…
$336 893
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Apartamentos de lujo de nueva construcción están disponibles en la vibrante ciudad de Dolore…
$300 403
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 126 m²
Villas de esquina con piscina privada en Dolores, AlicanteVillas modernas en una zona tranqu…
$481 024
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