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Apartamentos en venta en Javea, Španjolska

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170 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 180 m²
Apartamento totalmente reformado en estilo moderno en la planta baja con ascensor en la zona…
$429,829
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Descubre una nueva casa a pocos minutos de la playa. Este complejo residencial forma parte d…
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Descubre tu nueva casa a pocos minutos de la playa. Este complejo residencial forma parte de…
$591,791
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una zona privilegiada de Javea, entre el…
$542,090
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Descubra un exclusivo complejo residencial situado en una de las zonas más buscadas y presti…
$904,776
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 177 m²
Su nueva casa a pocos minutos de la playa consta de 4 fases, las dos primeras ya están en co…
$649,484
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Experimente el estilo de vida mediterráneo en su nueva casa en Javea. En venta es un exclus…
$641,492
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Descubre un nuevo edificio exclusivo situado en una de las zonas más deseadas y populares de…
$971,662
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una zona privilegiada de Javea, entre el…
$507,415
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Apartamentos boutique de nueva construcción en Jávea, cerca de la playa y del centro de la c…
$406,379
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una zona privilegiada de Javea, entre el…
$514,350
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Apartamento 4 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
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Área 216 m²
Descubre una nueva casa a pocos minutos de la playa. Este complejo residencial forma parte d…
$1,00M
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 2
Área 82 m²
Boutique edificios nuevos en Javea, cerca de la playa y el centro de la ciudadVida exclusiva…
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Haz realidad tu sueño mediterráneo en Azure: playa, diseño y exclusividad cerca de Arenal Be…
$417,259
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de Ja…
$560,583
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamentos de 2 y 3 Habitaciones con Espacios Exteriores en Jávea Situados en Jávea, en un…
$558,082
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Situado en una zona preferida, sus futuros apartamentos junto al mar ofrecen una selección c…
$431,707
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de Ja…
$398,766
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de Ja…
$433,441
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una zona privilegiada de Javea, entre el…
$533,999
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
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Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una zona privilegiada de Javea, entre el…
$518,973
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Apartamentos de 2 y 3 Habitaciones con Espacios Exteriores en Jávea Situados en Jávea, en un…
$448,479
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una zona privilegiada de Javea, entre el…
$549,025
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una parte privilegiada de Javea, entre e…
$516,084
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Descubre una exclusiva promoción para la venta de nuevos inmuebles, ubicados en una de las z…
$734,438
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
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Área 115 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una parte privilegiada de Javea, entre e…
$429,395
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Situado en una zona privilegiada junto al mar, el complejo residencial ofrece una elaborada …
$437,486
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
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Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de Ja…
$398,766
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una zona privilegiada de Java, entre el …
$439,220
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Situado en una zona privilegiada junto al mar, su futura casa ofrece una elaborada selección…
$425,350
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