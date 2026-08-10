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Apartamentos en venta en Cullera, Španjolska

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1 habitación
12
2 habitaciones
11
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26 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/5
Código.Moderno apartamento de dos dormitorios con un amplio balcón en el complejo NA Cullera…
$294,866
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 5/5
Código 20260724103348Apartamento estudio con un amplio balcón en la planta residencial super…
$239,281
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/5
Código 20260724095904Luminoso apartamento de dos dormitorios con un dormitorio separado y do…
$294,139
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3/5
Código 20260724101724Apartamento funcional con amplio balcón en el nuevo complejo residencia…
$222,328
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 3/5
Código 20260724101229Apartamento de dos dormitorios con dormitorio independiente y amplio ba…
$303,755
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 3/5
Código 20260724100735Amplio apartamento de dos dormitorios con dos dormitorios y dos balcone…
$384,538
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 4/5
Código 20260724102046Moderno apartamento de dos dormitorios con un dormitorio separado y dos…
$312,065
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
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Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 4/5
Código 20260724102903Moderno estudio con un amplio balcón en el complejo NŌA Cullera en cons…
$228,977
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
El nuevo edificio exclusivo se encuentra en una de las zonas más tranquilas y centrales de l…
$377,344
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 4/5
Código 20260724102440Amplio apartamento de tres dormitorios con dos dormitorios separados y …
$396,036
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Ático Ático 1 habitación en Cullera, Španjolska
Ático Ático 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio en una de las zonas más tranquilas y centrales de…
$241,883
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Complejo exclusivo de nuevos edificios, situado en una de las zonas más tranquilas y al mism…
$160,327
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio, situado en una de las zonas más tranquilas y al …
$232,398
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
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Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
El nuevo edificio exclusivo se encuentra en una de las zonas más tranquilas y centrales de l…
$218,170
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio, situado en una de las zonas más tranquilas y cen…
$151,959
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Ático Ático 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio situado en una de las zonas más tranquilas y cent…
$223,578
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Área 58 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio situado en una de las zonas más tranquilas y cent…
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
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Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Oferta exclusiva de un nuevo edificio situado en una de las zonas más tranquilas y centrales…
$297,337
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Amplios piso muy luminoso, ubicado en la 3 planta de un edificio de reciente construcción en…
$149,295
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Amplio apartamento en primera línea de mar en la localidad de Cullera. La casa se encuentra …
$154,272
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Apartamento 5 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece un exclusivo y completamente reformado apartamento en la finca de…
$499,141
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Apartamento 1 habitacion en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Cullera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento en primera línea de playa, en Edificio en buen estado con servicio de consejería…
$139,342
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
APARTAMENTO EN SEGUNDA LINEA DE PLAYA EN CULLERA - VALENCIA Inmueble en residencial con pisc…
$114,460
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Precioso piso con 10 años de antigüedad listo para entrar a vivir a 120 metros de la playa y…
$159,248
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Muy buena oportunidad para invertir en Cullera. Se vende este apartamento a pocos metros del…
$98,535
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Apartamento en complejo residencial con piscina, cerca del mar en Cullera, a sólo cuarenta k…
$247,830
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