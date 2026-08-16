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Apartamentos en venta en La Nucía, Španjolska

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áticos
31
2 habitaciones
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64
4 habitaciones
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179 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1
Moderno apartamento en planta media con gran terraza, gimnasio, club social ubicado en un re…
$436,950
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Descubre la paz y la comodidad que ofrecen estas nuevas propiedades en una zona privilegiada…
$403,837
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$404,429
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$363,512
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$542,668
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
La perfección en diseño moderno, una combinación de acabados exquisitos y servicios de lujo …
$476,207
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4/4
Impresionante ático moderno con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria y gimnasio,…
$608,908
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Apartamento 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Área 169 m²
Nuevo complejo residencial en La NusiaNuevo complejo residencial de villas independientes y …
$549,115
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, d…
$580,117
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Apartamento 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas en La Nucía Ubicados en La Nucía, una…
$520,389
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Apartamentos de nueva construcción en La Nucía: vida moderna en la Ciudad del Deporte, cerca…
$550,348
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 2/4
Descubra la paz y la comodidad en el complejo residencial La Nucía Pines, situado en la pint…
$367,124
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$379,810
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Ático Ático 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con un gran solarium, gimnasio, club social ubicado en un residencial ce…
$460,018
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Nucía, este residencial ofrece una selección de 52…
$424,498
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 2/3
Presentamos nuevos apartamentos en la ciudad de Altea, en un nuevo complejo residencial del …
$468,741
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Descubre la paz y la comodidad de estas nuevas propiedades en una zona privilegiada de La Nu…
$433,207
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Ático Ático 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Nucía, este conjunto residencial ofrece una varied…
$606,665
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$426,217
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Nucía, este conjunto residencial ofrece una varied…
$432,542
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, d…
$542,668
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Nucía, este conjunto residencial ofrece una varied…
$509,110
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Los apartamentos de 2 dormitorios en Destiny by Bergen forman parte de un proyecto residenci…
$365,645
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Nucía, este residencial ofrece una selección de 52…
$402,892
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Descubra la paz y la comodidad que ofrecen estas nuevas propiedades en una zona privilegiada…
$519,467
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$363,512
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Apartamento 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Área 130 m²
Esta acogedora casa de medio dúplex, situada en una urbanización muy tranquila, se distribuy…
$367,202
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Vive en un entorno natural único, en estos exclusivos apartamentos y áticos con amplias terr…
$458,831
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Excelencia en diseño vanguardista, complementado con acabados exquisitos y servicios de lujo…
$506,259
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Descubre la paz y la comodidad que ofrecen estas nuevas propiedades en una zona privilegiada…
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