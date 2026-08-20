Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Almoradi
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Almoradi, Španjolska

;
3 habitaciones
6
Apartamento Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Bienvenido a un apartamento atractivo en el pintoresco Almoradi! La propiedad se encuentra e…
$132,922
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en El Saladar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Saladar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Presentamos a su atención una acogedora casa de 80 m2, totalmente reformada, amueblada y lis…
$306,298
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en El Saladar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Saladar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Descubra magníficos apartamentos de nueva construcción en la dinámica ciudad de Almoradi, Al…
$241,571
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en El Saladar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Saladar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Mejora la calidad de vida en este impresionante ático de 4 dormitorios y 2 baños, idealmente…
$183,779
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en El Saladar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Saladar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Ofrecemos un apartamento en Almoradi, con una superficie de 101 m2. Incluye: 3 dormitorios d…
$159,506
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en El Saladar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Saladar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Descubre magníficos apartamentos nuevos en la dinámica ciudad de Almoradi, Alicante. Este pr…
$250,818
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Apartamentos en venta en Almoradí, Costa Blanca Estos apartamentos constan de 3 dormitorios,…
$228,014
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en El Saladar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Saladar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Estamos orgullosos de poder ofrecerle esa gran oportunidad, un piso de 3 dormitorios constru…
$131,302
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
VILLAS DE OBRA NUEVA CERCA DE ROJALES Proyecto de obra nueva de 4 villas modernas en Las He…
$463,156
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir