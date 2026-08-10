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Apartamentos en venta en Calpe, Španjolska

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2 habitaciones
282
3 habitaciones
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781 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifach, lagos salados y…
$572,142
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Torre Infinum III es un edificio con 34 apartamentos exclusivos, situados con vistas al Peño…
$525,908
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas al Peñon de Ifach, la marisma de …
$699,285
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Torre Infinum III es un edificio de 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifach, …
$681,947
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Apartamento 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Apartamentos de lujo en Alicante, Calpe, representan la esencia de la elegancia y la comodid…
$772,565
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 261 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifac, marismas de sal …
$1,12M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifah, lagos de sal y l…
$676,168
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 188 m²
En una de las zonas más privilegiadas de la Costa Blanca se está construyendo un nuevo conce…
$873,750
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Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 13
Lujosos Apartamentos Junto a la Playa en Calpe, Alicante Calpe, ubicada en la costa de la pr…
$789,458
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 368 m²
Apartamentos y villas de lujo frente al mar en Mascarat, Calpe: la vida mediterránea redefin…
$2,69M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 142 m²
Situado en la hermosa ciudad de Calpe, este complejo residencial ofrece 31 apartamentos dise…
$606,175
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
El Mediterráneo se está convirtiendo en parte integral de su nueva casa. La propiedad destac…
$1,52M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Azure Icons by TM está ubicado en primera línea de la playa de La Fossa en Calpe, con dos ac…
$1,26M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 345 m²
Apartamentos de lujo en Alicante, Calpe encarnan la verdadera elegancia y comodidad, ofrecie…
$1,18M
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Vive a pocos metros de la playa en la elegante costa de Alicante, disfrutando de un ambiente…
$692,472
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Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Calpe Calpe, situado en la Costa Blan…
$564,092
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
El Mar Mediterráneo es una extensión natural de su nueva casa. La propiedad destaca con impr…
$1,26M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
El Mar Mediterráneo es una extensión natural de su nueva casa. La propiedad destaca con impr…
$1,98M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Disfrute de una impresionante terraza en cada apartamento con vistas panorámicas de lo mejor…
$601,038
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
Presentamos a su atención un exclusivo complejo residencial situado en una de las zonas más …
$2,72M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Situado en la encantadora ciudad de Calpe, en la provincia de Alicante, este nuevo complejo …
$693,505
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Apartamento 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Descubra este exclusivo edificio nuevo situado a pocos pasos de la playa, en una zona privil…
$497,012
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
El nuevo complejo residencial en Calpe, en el corazón de la Costa Blanca, está diseñado para…
$609,129
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Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 3/8
Descubre un exclusivo apartamento de 2 dormitorios de 96.93 m2 en el corazón de Calpe. Este …
$467,550
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Apartamento 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
El Mediterráneo se está convirtiendo en parte integral de su nueva casa. La propiedad destac…
$730,492
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Disfrute de una magnífica terraza en cada apartamento con vistas panorámicas que captura lo …
$670,388
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Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Apartamentos de Lujo de 1, 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Calpe junto a la Playa de …
$1,19M
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Apartamento 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Azure Icons by TM está ubicado en primera línea de la playa de La Fossa en Calpe, con dos ac…
$736,308
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Apartamento 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Área 111 m²
Apartamento de lujo en Calpe a solo 3 minutos de la playaResidencias exclusivas en el corazó…
$378,037
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Apartamento 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
El Mar Mediterráneo es una extensión natural de su nueva casa. La propiedad destaca con impr…
$936,232
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