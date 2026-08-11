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Apartamentos en venta en El Campello, Španjolska

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7
2 habitaciones
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3 habitaciones
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48 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Fantástico apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza e impresionan…
$368,053
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
Apartamento luminoso de 125 m2 se encuentra en el complejo residencial Urbanización Mistral,…
$402,174
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Área 74 m²
Nuevo apartamento con vistas al mar en Muchavista, El CampelloVida exclusiva en la costa a p…
$487,914
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Apartamento 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 2
Área 76 m²
1a
$396,345
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Área 83 m²
Nuevo apartamento con vistas al mar en Muchavista, El CampelloVida exclusiva en la costa a p…
$642,836
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Apartamento 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
En una ubicación excepcional junto a la playa de Muchavista en El Campeio es una elegante ca…
$514,350
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Ático Ático 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$527,792
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Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$613,845
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Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 4
Área 180 m²
Cuando usted piensa que puede estar más cerca del cielo, este dúplex aparece para que no sue…
$725,549
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Área 71 m²
Nuevo apartamento con vistas al mar en Muchavista, El CampelloVida exclusiva en la costa a p…
$720,938
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Área 96 m²
Esta nueva casa en el exclusivo complejo residencial "Terrazas de Muchavista" ofrece una rar…
$465,883
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Apartamento 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 2
Área 80 m²
Situado en el prestigioso complejo residencial Viride en PAU 5, Alicante, esta casa ofrece v…
$575,042
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 2/4
Playa Alborán: Elegante apartamento a 160 metros de la playa de San Juan. Descubra Alborán B…
$722,401
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Apartamento en el Campello, oportunidad única con vistas al mar. Ubicado en una posición exc…
$484,317
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Apartamento 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Situado en una ubicación excepcional junto a la playa de Muchavista en El Campello, este ele…
$693,505
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Apartamento 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 2
Área 58 m²
Nuevo apartamento con vistas al mar en Muchavista, El CampelloVida exclusiva en la costa a p…
$552,719
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Ático Ático 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Muchavista, El Campello Vid…
$534,807
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Apartamento en El Campello, Španjolska
Apartamento
El Campello, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
En una ubicación excepcional cerca de la playa de Muchavista en El Campello es un elegante c…
$335,194
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Muchavista, El Campello Vid…
$622,003
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Apartamento 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 2
Área 90 m²
Apartamento de dos dormitorios con un baño en un edificio moderno con piscina comunitaria.El…
$378,848
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
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El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
En una ubicación excepcional cerca de la playa de Muchavista en El Campello es un elegante c…
$485,454
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Ático Ático 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
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El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Muchavista, El Campello Vid…
$697,574
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Apartamento en El Campello, Španjolska
Apartamento
El Campello, Španjolska
Área 73 m²
Descubre este impresionante y nuevo apartamento en primera línea de la playa de Muchavista, …
$393,671
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Apartamento 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 61 m²
En una ubicación excepcional cerca de la playa de Muchavista, en El Campello, hay una elegan…
$410,324
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Ático Ático 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$688,425
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Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/5
Fantástico apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza e impresionan…
$367,552
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
En una ubicación excepcional en la playa de Muchavista en El Campejo se encuentra un elegant…
$462,337
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
Descubre este encantador apartamento en El Campello, construido en 2006 y en excelente estad…
$483,774
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Ático Ático 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
En una ubicación excepcional junto a la playa de Muchavista en El Campello es una elegante c…
$722,401
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
En una ubicación excepcional junto a la playa de Muchavista en El Campeio es un elegante edi…
$618,376
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