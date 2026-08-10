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Apartamentos en venta en Alboraya, Španjolska

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3 habitaciones
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Apartamento Borrar
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8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 3
Área 320 m²
Vivir un tiro de piedra desde el mar, con un montón de espacio y una terraza para disfrutar …
$1,41M
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Apartamento 3 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 3
Área 160 m²
Se encuentra en la ciudad de Alboraya, con acceso rápido desde el norte V-21 a Valencia (cin…
$644,313
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Apartamento 3 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 3
Área 82 m²
Situado en el corazón del puerto de Saplaya, uno de los rincones más encantadores de la cost…
$375,556
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 4
Área 135 m²
Fantástico apartamento en la primera planta sin ascensor (la instalación está prevista pront…
$350,910
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Apartamento 3 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
BUENA OPORTUNIDAD! Apartamento en Valencia, distrito de Port Saplaya. La superficie de 115m2…
$228,919
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Apartamento 3 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso en excelente estado al lado del mar. 3 habitaciónes, 2 baños, cocina, comedor, balcon. …
$390,411
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Apartamento 1 habitacion en Alboraya, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 1
Área 72 m²
Fantástica propiedad situada en la sexta planta con ascensor, en la fantástica playa de Pata…
$429,907
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Apartamento 3 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Apartamento en urbanización en primera línea de mar, a sólo 4 km de valencia, en la zona de …
$218,966
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