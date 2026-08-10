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Apartamentos en venta en El Alacantí, Španjolska

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Alicante
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Mutxamel
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El Campello
48
San Juan de Alicante
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Apartamento 1 habitacion en Alicante, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Alicante, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Residencial de nueva construcción en Alicante, con vistas abiertas a la ciudad La c…
$207,675
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Apartamento 1 habitacion en Alicante, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Alicante, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Ubicadas en la vibrante ciudad de Alicante (Alacant), estas exclusivas plantas bajas ofrecen…
$334,294
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Apartamento 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de Mutxamel, este complejo residenc…
$379,397
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Nueva Promoción Residencial en Alicante con Vistas Abiertas Esta promoción supone u…
$336,139
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Ático Ático 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Este exclusivo complejo residencial ha sido diseñado para proporcionar comodidad, seguridad …
$542,090
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Apartamento 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Descubre espacios encantadores en un entorno único. Un paseo por este complejo residencial s…
$367,558
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Descubra Estela, un exclusivo complejo residencial de AEDAS Homes, que ofrece apartamentos c…
$336,928
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Descubre un nuevo desarrollo exclusivo en Alicante con modernos apartamentos de 1, 2 y 3 dor…
$300,519
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Hotel habitación en 3 * hotel en AlicanteAl mar - 1.7 km Silencio Al aeropuerto - 12 km Sile…
$157,216
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ISIA
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
$682,978
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Apartamento 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Nuevos apartamentos en una exclusiva zona residencial cerca de Alicante. Descubra un nuevo f…
$365,535
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
En el corazón de San Blas Pau, Alicante, es este exclusivo complejo residencial. Su ubicació…
$507,415
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Apartamento 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Nuevos apartamentos residenciales en un exclusivo complejo cerrado cerca de Alicante. Descub…
$365,535
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Apartamentos Ecológicos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina en Alicante Situados en una dinámic…
$363,455
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Apartamento 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Área 70 m²
Nuevo complejo residencial en Alicante con vistas abiertasCasas de nueva construcción en una…
$336,893
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Apartamento 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Le presentamos una atractiva opción residencial en San Blas Pau, Alicante. Situado en una zo…
$306,876
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Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Fantástico apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza e impresionan…
$368,053
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
Apartamento luminoso de 125 m2 se encuentra en el complejo residencial Urbanización Mistral,…
$402,174
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Apartamento 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Propiedades en Bonalba Green Descubra espacios acogedores en un entorno único. Un paseo por …
$365,535
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 6/8
Brillante y acogedor apartamento en la planta media con trastero y garaje, situado en una zo…
$487,265
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 2 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Nuevas propiedades residenciales en una exclusiva zona residencial cerca de Alicante. Descub…
$461,181
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Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN ALICANTE CIUDAD Nuevo edificio residencial de 8 apartamen…
$336,321
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Le presentamos una oportunidad EXCLUSIVA de comprar una excelente propiedad ubicada en Calle…
$264,688
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 4
Área 206 m²
Casas adosadas y casas gemelas de nueva construcción en Cabo de las Huertas, AlicanteCasas d…
$1,33M
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Ático Ático 5 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Se vende un contrato de arrendamiento de 1 año o también está disponible. Le presentamos una…
$1,14M
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 101 m²
Disfruta de tu nueva casa en Jarcia. En este residencial de diseño contemporaneo, adaptado a…
$530,220
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Apartamento 2 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA CERCA DE MUTXAMEL Ven a vivir en un complejo en …
$322,606
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Apartamento 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Nuevos apartamentos en una exclusiva zona residencial cerca de Alicante. Descubra un nuevo f…
$385,473
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Apartamento 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 116 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de Mutxamel, este complejo residenc…
$354,507
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Apartamento 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
En venta un acogedor, luminoso y muy confortable apartamento en el 3er piso, situado en la z…
$153,727
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Tipos de propiedades en El Alacantí

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1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

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