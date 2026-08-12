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Estudios en venta en Comunidad Valenciana, Španjolska

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Alicante
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Estudio 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
La naturaleza es un proyecto residencial de casas adosadas de 3 dormitorios ubicadas en Balc…
$502,245
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Estudio 1 habitación en Calpe, Španjolska
Estudio 1 habitación
Calpe, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 7/12
Studio by the sea in Calpe — completely renovated and ready to move in! Are you looking for…
$196,221
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Estudio en Guardamar del Segura, Španjolska
Estudio
Guardamar del Segura, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 4
Estudio con 1 baño, cocina, gran terraza, amueblado, cerca de la playa y todos los servicios…
$68,322
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Estudio 1 habitación en Alicante, Španjolska
Estudio 1 habitación
Alicante, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubre esta increíble vivienda totalmente reformada en el año 2025, situada en una de las …
$266,982
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