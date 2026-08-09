Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Pilar de la Horadada
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Pilar de la Horadada, Španjolska

;
áticos
81
1 habitación
11
2 habitaciones
297
3 habitaciones
379
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
702 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Ubicada en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, esta exclusiva colección de bung…
$500,461
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$391,539
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$362,741
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$328,183
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Ubicada en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, esta exclusiva colección de bung…
$506,227
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Área 66 m²
Nuevo complejo residencial en Pilar de la OradaNuevo complejo residencial con apartamentos y…
$290,012
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Complejo residencial exclusivo de nuevos edificios en Pilar de la Horadada en la hermosa Cos…
$335,514
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamentos y Dúplex Modernos Mediterráneos de 3 Dormitorios en Pilar de la Horadada Ubicad…
$330,402
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 81 m²
Nuevo complejo exclusivo en Pilar de la Horadada, Costa Blanca, EspañaCasas modernas cerca d…
$353,551
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos de 3 Dormitorios en Primera Línea de Playa en Venta en El Mojón Situado en El …
$397,414
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Exclusivo complejo residencial de nueva construcción en Pilar de la Horadada en la hermosa C…
$352,580
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Presentamos una nueva serie de bungalows de diseño moderno en Pilar de la Horadada, una de l…
$333,352
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 81 m²
Un proyecto residencial que ofrece tres tipos diferentes de viviendas adaptadas a las necesi…
$354,021
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos Turísticos de Lujo a Sólo 150m de la Playa de Las Higuericas - Torre de la Hora…
$463,040
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Apartamentos como bungalows con piscina. Situado en Alicante, en Pilar de la Horadade, este …
$426,645
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN PILAR DE LA HORADADA Residencial de obra nueva de apartamentos…
$340,495
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Bungalows de Obra Nueva con Piscina Comunal en Pilar de la Horadada - Costa Blanca Sur Mode…
$337,210
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este exclusivo conjunto residenc…
$495,733
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 100 m²
Nuevo complejo residencial en Pilar de la Oradada en el campo de golfEl nuevo complejo resid…
$393,042
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Pilar de La Ordada, una de las localidad…
$341,203
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Exclusivo complejo residencial en Pilar de la Horadada en la hermosa Costa Blanca. A sólo 2 …
$409,466
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Descubra un exclusivo complejo residencial en la prestigiosa zona de Mil Palmeras (Alicante)…
$369,759
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 61 m²
Piso 1/2
Presentamos un amplio bungalow ligero en la planta baja en Torre de la Horadada. Zona de Bun…
$387,963
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 96 m²
Este exclusivo proyecto residencial en Pilar de la Horadada ofrece la combinación perfecta d…
$580,018
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 115 m²
Apartamentos y bungalows en venta en Pilar de la Horadada, cerca de la playaExclusivo comple…
$360,854
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Exclusiva promoción de 24 apartamentos turísticos a 200 m del mar –La Torre/Urbanización Mil…
$727,458
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 2/5
Presentamos un amplio apartamento luminoso en la planta baja en Pilar de la Horadada. El apa…
$328,801
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$456,527
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Descubra este excepcional proyecto residencial situado en la prestigiosa zona de Alicante, c…
$385,687
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Nuevos apartamentos mediterráneos a solo 140 m de la playa en Torre de la Horadada Vida exc…
$281,308
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir