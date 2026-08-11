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Apartamentos en venta en Elche, Španjolska

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2 habitaciones
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4 habitaciones
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45 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Elche, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Elche, Španjolska
Dormitorios 3
Área 93 m²
Este complejo de apartamentos de nueva construcción se distingue por su ubicación privilegia…
$363,819
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Apartamento 3 habitaciones en Las Bayas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Las Bayas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 2
Precioso apartamento moderno en planta baja con jardines, elegante terraza, en un resort que…
$311,348
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Modernas residencias de nueva construcción a solo 800 m de la playa de El Pinet Exc…
$288,890
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 3 habitaciones en Elche, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Elche, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en La Marina Ubicado en un enclave na…
$351,925
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Edificios modernos a solo 800 m de la playa de El PinetComplejo residencial exclusivo en La …
$353,329
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Ático Ático 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Descubra un rincón donde la tranquilidad del mar Mediterráneo se combina con la comodidad mo…
$345,597
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Ático Ático 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
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la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Modernas residencias de nueva construcción a solo 800 m de la playa de El Pinet Exclusivo c…
$344,783
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Apartamento 2 habitaciones en Elche, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Elche, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento Moderno en zona Altábix, Elche.  La vivienda cuenta con diversas zonas comunes…
$389,628
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Edificios modernos a solo 800 m de la playa de El PinetComplejo residencial exclusivo en La …
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Ático Ático 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
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la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Ubicado en la vibrante ciudad de Elche, este conjunto residencial ofrece una variedad de opc…
$344,788
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Nuevo residencial con 63 apartamentos de diseño actual (2 dormitorios y 2 baños), repartidos…
$285,978
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Apartamento 3 habitaciones en Elche, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Elche, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en La Marina Ubicado en un enclave na…
$290,258
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Ubicado en la vibrante ciudad de Elche, este conjunto residencial ofrece una variedad de opc…
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Descubre un lugar donde la tranquilidad del mar Mediterráneo se combina con la comodidad mod…
$306,298
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Apartamento 3 habitaciones en Elche, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Elche, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en La Marina Ubicado en un enclave na…
$312,677
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Modernas residencias de nueva construcción a solo 800 m de la playa de El Pinet Exclusivo c…
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Descubra un rincón donde la tranquilidad del mar Mediterráneo se combina con la comodidad mo…
$286,649
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Descubre un lugar donde la tranquilidad del mar Mediterráneo se combina con la comodidad mod…
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Apartamento 2 habitaciones en Elche, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Elche, Španjolska
Dormitorios 2
Área 72 m²
Este complejo de apartamentos de nueva construcción se distingue por su ubicación privilegia…
$264,063
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
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la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Edificios modernos a solo 800 m de la playa de El PinetComplejo residencial exclusivo en La …
$311,203
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Ático Ático 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Descubra un rincón donde la tranquilidad del mar Mediterráneo se combina con la comodidad mo…
$345,597
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Apartamento 3 habitaciones en la Marina, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Área 98 m²
Situado en Elche, este complejo residencial ofrece una exclusiva colección de casas adosadas…
$534,735
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Descubre un lugar donde la tranquilidad mediterránea se combina con la comodidad moderna. En…
$284,337
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
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la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Ubicado en la vibrante ciudad de Elche, este conjunto residencial ofrece una variedad de opc…
$305,581
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Apartamento 3 habitaciones en Las Bayas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Las Bayas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 2
Apartamento moderno en planta media con amplia terraza, piscina comunitaria, zona de spa y v…
$322,880
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Ático Ático 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
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Área 78 m²
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Ático Ático 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
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Área 78 m²
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
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Apartamento 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Modernas residencias de nueva construcción a solo 800 m de la playa de El Pinet Exc…
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Apartamento 4 habitaciones en Elche, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Elche, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Buscas una planta baja en Elche, cerca del Corte Inglés, con plaza de garaje ?????.  Aquí te…
$161,387
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Parámetros de las propiedades en Elche, Španjolska

con Garaje
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campo de golf cercano
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