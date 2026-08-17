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Apartamentos en venta en Campo de Murviedro, Španjolska

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2 habitaciones
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8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Canet de Berenguer, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Canet de Berenguer, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 1/6
Moderno apartamento de estilo en un complejo cerrado único del desarrollador en Canet d'en B…
$305,142
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Apartamento 3 habitaciones en Canet de Berenguer, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Canet de Berenguer, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 1/4
Moderno apartamento en planta media con terraza, piscina comunitaria, pistas de pádel e impr…
$324,439
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en Canet de Berenguer, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Canet de Berenguer, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 3/6
Moderno apartamento de estilo en un complejo cerrado único del desarrollador en Canet d'en B…
$316,701
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Apartamento 3 habitaciones en Canet de Berenguer, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Canet de Berenguer, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Fantástico apartamento en planta baja con terraza, piscina comunitaria, pistas de pádel e im…
$326,681
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en Canet de Berenguer, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Canet de Berenguer, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 2/6
Moderno apartamento de estilo en un complejo cerrado único del desarrollador en Canet d'en B…
$312,077
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Apartamento 4 habitaciones en Sagunto, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Sagunto, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece este excepcional residencial de obra nueva en Sagunto, en su nuev…
$254,214
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Canet de Berenguer, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Canet de Berenguer, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 103 m²
Apartamentos en Canet de Berenguer, Valencia, Costa Blanca Viviendas de 1,2,3 o 4 dormitorio…
$713,156
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Apartamento 2 habitaciones en Canet de Berenguer, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Canet de Berenguer, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Nuevo complejo residencial moderno en construcción en la ciudad de Canet d'En Berenger en la…
$454,307
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Parámetros de las propiedades en Campo de Murviedro, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
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