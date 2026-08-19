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Apartamentos en venta en La Ribera Baja, Španjolska

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Cullera
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
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Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 1/5
Venta: Moderno apartamento estudio con una superficie de 30,66 m2 en el nuevo complejo resid…
$150,243
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 3/5
Amplio apartamento de tres habitaciones con dos dormitorios y dos balcones en el nuevo compl…
$384,331
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Ático Ático 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio situado en una de las zonas más tranquilas y cent…
$223,578
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Complejo exclusivo de nuevos edificios, situado en una de las zonas más tranquilas y al mism…
$160,327
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 4/5
Amplio apartamento de tres habitaciones con dos dormitorios independientes y dos balcones en…
$395,823
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio, situado en una de las zonas más tranquilas y cen…
$151,959
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 5/5
Apartamento estudio con un amplio balcón en la planta residencial superior del nuevo complej…
$239,153
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
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Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/5
Moderno apartamento de dos habitaciones con un dormitorio separado en el nuevo complejo resi…
$229,775
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
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Cullera, Španjolska
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio situado en una de las zonas más tranquilas y cent…
$223,578
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3/5
Apartamento funcional con un amplio balcón en el nuevo complejo residencial NA Cullera. El a…
$222,208
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 3/5
Apartamento de dos habitaciones con un dormitorio separado y un amplio balcón en el complejo…
$303,591
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
El nuevo edificio exclusivo se encuentra en una de las zonas más tranquilas y centrales de l…
$377,344
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/5
Amplio apartamento de tres habitaciones con dos dormitorios independientes en el complejo re…
$297,938
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Ático Ático 1 habitación en Cullera, Španjolska
Ático Ático 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio en una de las zonas más tranquilas y centrales de…
$241,883
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 4/5
Moderno apartamento de dos habitaciones con un dormitorio separado y dos balcones en el comp…
$311,897
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
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Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/5
Luminoso apartamento de dos habitaciones con un dormitorio separado y dos balcones en el com…
$293,980
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
El nuevo edificio exclusivo se encuentra en una de las zonas más tranquilas y centrales de l…
$218,170
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
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Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Oferta exclusiva de un nuevo edificio situado en una de las zonas más tranquilas y centrales…
$297,337
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio, situado en una de las zonas más tranquilas y al …
$232,398
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
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Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/5
Moderno apartamento de dos habitaciones con un amplio balcón en el complejo de bajo-construc…
$294,707
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
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Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 4/5
Moderno apartamento estudio con un amplio balcón en el complejo NA Cullera bajo construcción…
$228,854
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Amplios piso muy luminoso, ubicado en la 3 planta de un edificio de reciente construcción en…
$149,295
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Apartamento 1 habitacion en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Cullera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento en primera línea de playa, en Edificio en buen estado con servicio de consejería…
$139,342
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Muy buena oportunidad para invertir en Cullera. Se vende este apartamento a pocos metros del…
$98,535
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Apartamento en complejo residencial con piscina, cerca del mar en Cullera, a sólo cuarenta k…
$247,830
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Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
APARTAMENTO EN SEGUNDA LINEA DE PLAYA EN CULLERA - VALENCIA Inmueble en residencial con pisc…
$114,460
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Amplio apartamento en primera línea de mar en la localidad de Cullera. La casa se encuentra …
$154,272
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Cullera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Precioso piso con 10 años de antigüedad listo para entrar a vivir a 120 metros de la playa y…
$159,248
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Apartamento 5 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece un exclusivo y completamente reformado apartamento en la finca de…
$499,141
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Tipos de propiedades en La Ribera Baja

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en La Ribera Baja, Španjolska

con Terraza
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