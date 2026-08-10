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Apartamentos en venta en La Marina Alta, Španjolska

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Calpe
781
Javea
170
Denia
162
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1 399 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Torre Infinum III es un edificio de 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifach, …
$681,947
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas al Peñon de Ifach, la marisma de …
$699,285
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifach, lagos salados y…
$572,142
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Apartamento 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Apartamentos de lujo en Alicante, Calpe, representan la esencia de la elegancia y la comodid…
$772,565
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Apartamento 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Situado en Alicante, El Verger, este nuevo proyecto de desarrollo es un innovador concepto r…
$381,428
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 261 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifac, marismas de sal …
$1,12M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifah, lagos de sal y l…
$676,168
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Torre Infinum III es un edificio con 34 apartamentos exclusivos, situados con vistas al Peño…
$525,908
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Apartamento 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Imagínese despertar cada día bajo una brisa ligera del mar y disfrutar de la tranquilidad de…
$576,765
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Apartamento 2 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Denia, Španjolska
Dormitorios 2
Área 79 m²
Nuevo complejo residencial en El VergelEl nuevo complejo residencial con 1, 2 y 3 dormitorio…
$395,527
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 188 m²
En una de las zonas más privilegiadas de la Costa Blanca se está construyendo un nuevo conce…
$873,750
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Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 13
Lujosos Apartamentos Junto a la Playa en Calpe, Alicante Calpe, ubicada en la costa de la pr…
$789,458
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 368 m²
Apartamentos y villas de lujo frente al mar en Mascarat, Calpe: la vida mediterránea redefin…
$2,69M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 142 m²
Situado en la hermosa ciudad de Calpe, este complejo residencial ofrece 31 apartamentos dise…
$606,175
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
El Mediterráneo se está convirtiendo en parte integral de su nueva casa. La propiedad destac…
$1,52M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Azure Icons by TM está ubicado en primera línea de la playa de La Fossa en Calpe, con dos ac…
$1,26M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 345 m²
Apartamentos de lujo en Alicante, Calpe encarnan la verdadera elegancia y comodidad, ofrecie…
$1,18M
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 180 m²
Apartamento totalmente reformado en estilo moderno en la planta baja con ascensor en la zona…
$429,829
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Apartamento 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
En El Verger encontrarás un verdadero paraíso. El complejo presenta apartamentos con 1, 2 y …
$357,155
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Vive a pocos metros de la playa en la elegante costa de Alicante, disfrutando de un ambiente…
$692,472
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Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Calpe Calpe, situado en la Costa Blan…
$564,092
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
El Mar Mediterráneo es una extensión natural de su nueva casa. La propiedad destaca con impr…
$1,26M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
El Mar Mediterráneo es una extensión natural de su nueva casa. La propiedad destaca con impr…
$1,98M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Disfrute de una impresionante terraza en cada apartamento con vistas panorámicas de lo mejor…
$601,038
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
Presentamos a su atención un exclusivo complejo residencial situado en una de las zonas más …
$2,72M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Situado en la encantadora ciudad de Calpe, en la provincia de Alicante, este nuevo complejo …
$693,505
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Apartamento 3 habitaciones en Vergel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Situado en El Vergere, encontrará un verdadero paraíso. La oferta incluye apartamentos con 1…
$446,155
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Apartamento 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Descubra este exclusivo edificio nuevo situado a pocos pasos de la playa, en una zona privil…
$497,012
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una zona privilegiada de Javea, entre el…
$542,090
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Apartamento 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1/4
Ofrecemos apartamentos modernos en venta en el exclusivo complejo cerrado Mar Jónica del des…
$889,999
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Tipos de propiedades en La Marina Alta

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en La Marina Alta, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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