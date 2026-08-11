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Apartamentos en venta en Plana Baja, Španjolska

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16 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, cerca de la playa, con vistas al mar…
$409,235
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Apartamento 1 habitacion en Moncófar, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, cerca de la playa, con vistas al mar…
$195,922
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Apartamento 3 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Apartamentos de nueva construcción en primera línea de playa a la venta en Moncofa con vista…
$300,250
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, a 300 metros de la playa Ex…
$290,803
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Ático Ático 2 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Apartamentos de nueva construcción en primera línea de playa a la venta en Moncofa con vista…
$454,411
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Apartamento 2 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, a 350 metros de la playa, con acabad…
$254,312
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Apartamento 2 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, cerca de la playa, con vistas al mar…
$265,481
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Ático Ático 3 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, a 350 metros de la playa, con acabad…
$420,812
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Apartamento 4 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, a 350 metros de la playa, con acabad…
$323,877
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Apartamento 2 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Apartamentos de nueva construcción en primera línea de playa a la venta en Moncofa con vista…
$268,583
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Ático Ático 2 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, cerca de la playa, con vistas al mar…
$402,279
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Apartamento 3 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, cerca de la playa, con vistas al mar…
$277,074
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Ático Ático 2 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, a 350 metros de la playa, con acabad…
$386,600
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Ático Ático 3 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, a 300 metros de la playa Ex…
$448,468
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Apartamento 2 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, a 300 metros de la playa Ex…
$251,879
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Apartamento 3 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Apartamento situado en MONCOFA , junto a Xilches (Castellón), a 40 km. de Valencia y 35 Km…
$190,884
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Parámetros de las propiedades en Plana Baja, Španjolska

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