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Apartamentos en venta en Rojales, Španjolska

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áticos
12
2 habitaciones
73
3 habitaciones
58
4 habitaciones
7
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143 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Descubre el nuevo complejo residencial de obra nueva en Rojales, que ofrece una selección de…
$374,769
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Ubicado en la encantadora Ciudad Quesada, este conjunto residencial ofrece una variedad de o…
$376,227
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Ubicada en la encantadora Ciudad Quesada, esta exclusiva comunidad ofrece un total de 84 pro…
$371,310
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Residencial compuesto por apartamentos en dos alturas con ascensor: planta baja con jardín p…
$396,102
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Nuevo residencial privado de preciosos apartamentos de estilo mediterráneo de 2 habitaciones…
$349,400
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Apartamento en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
$375,789
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Urbanizacion Lo Pepin, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Urbanizacion Lo Pepin, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
El complejo residencial, situado en Rojales (provincia de Alicante), ofrece apartamentos ele…
$419,571
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Apartamento 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Este apartamento de tres dormitorios en planta baja orientada al sur en Rojales tiene vistas…
$184,877
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Apartamento 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Ubicado en la encantadora Ciudad Quesada, este conjunto residencial ofrece una selección de …
$419,742
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Apartamento 4 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 2/2
Presentamos a su atención un nuevo apartamento en la planta superior, situado en un moderno …
$376,805
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Apartamento 2 habitaciones en Formentera del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Formentera del Segura, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Nuevos edificios residenciales en Rojales – diseño moderno y confort mediterráneo. Descubre…
$307,338
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Ático Ático 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Bienvenido al exclusivo complejo de apartamentos en la acogedora ciudad de Alicante, Rojales…
$513,772
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Ático Ático 2 habitaciones en Formentera del Segura, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Formentera del Segura, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Nuevas casas en Rojales con diseño moderno y confort mediterráneo. Descubre una nueva forma …
$330,455
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Rojales, este conjunto residencial ofrece una selecci…
$381,112
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Apartamento 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
En venta es un amplio apartamento situado en la calle Heroes of Africa en Rojales, que atrae…
$144,480
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Apartamento 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Amplio apartamento en venta en Heroes of Africa Street en Rojales, cada vez más buscado por …
$129,454
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Ubicado en la encantadora Ciudad Quesada, este conjunto residencial ofrece una selección de …
$430,120
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Apartamento 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Bienvenido al exclusivo complejo de apartamentos en la acogedora ciudad de Rojales. Este com…
$497,012
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Bienvenido al exclusivo complejo de apartamentos en la encantadora zona de Alicante. Este pr…
$371,025
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Te presentamos este atractivo apartamento. Construido en 2019, cuenta con un estilo moderno …
$358,311
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Apartamento 4 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/2
Apartamentos en venta en planta baja en una urbanización cerrada de 100 km.m. con dos dormit…
$346,637
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Apartamento 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
Ubicado en la encantadora Ciudad Quesada, este exclusivo conjunto residencial ofrece 14 bung…
$478,552
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Precioso residencial compuesto por diferentes tipologías de vivienda: apartamentos y villas …
$387,114
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Descubre el estilo de vida mediterráneo que siempre has soñado. Bienvenido a este exclusivo …
$358,311
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Apartamento 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Bienvenido al exclusivo complejo de apartamentos en la acogedora ciudad de Alicante. Este pr…
$513,772
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Le ofrecemos un espacio único en una hermosa ubicación que combina el diseño moderno con aca…
$395,298
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Ubicado en la encantadora Ciudad Quesada, este conjunto residencial ofrece una selección de …
$362,085
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Ubicado en la encantadora Ciudad Quesada, este conjunto residencial ofrece una variedad de o…
$380,535
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Apartamento 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
Casas adosadas en RohalesNuevas casas y villas residenciales modernas en Rojales.Las casas a…
$436,074
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Ubicado en la encantadora Ciudad Quesada, este conjunto residencial ofrece una variedad de o…
$377,877
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