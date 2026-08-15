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Apartamentos en venta en La Marina Baja, Španjolska

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Benidorm
1361
Villajoyosa
674
La Nucía
179
Altea
51
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3 205 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Descubre la oportunidad de tener una nueva casa en una bahía privilegiada, con aguas turques…
$426,576
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Apartamento 1 habitación en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
El período de reserva previa está abierto: ¡aproveche la oportunidad de comprar los mejores …
$953,456
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Apartamento 3 habitaciones en Relleu, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Relleu, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Bienvenido a nuestro exclusivo apartamento donde la elegancia se mezcla con la naturaleza. D…
$290,533
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Relleu, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Relleu, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Bienvenido a nuestro exclusivo apartamento donde la elegancia se combina con la naturaleza. …
$190,230
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Apartamento 1 habitación en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Descubra la oportunidad de convertirse en los primeros propietarios de su casa en una bahía …
$328,579
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Apartamento 1 habitacion en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Apartamentos y adosados de lujo de nueva construcción en Sierra Cortina Resort Desc…
$333,446
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitación en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Presentamos un moderno complejo residencial de 18 apartamentos turísticos, situado en una de…
$221,160
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Apartamento 4 habitaciones en Relleu, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Relleu, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 249 m²
Complejo residencial en Relleu con piscina comunitaria y vistas despejadas Se trata…
$340,108
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
En la costa de Benidorm aparece un nuevo símbolo arquitectónico: una elegante torre moderna,…
$948,946
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
En la costa de Benidorm emerge un nuevo símbolo arquitectónico: una torre elegante y ultramo…
$707,375
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
En la costa de Benidorm aparece un nuevo símbolo arquitectónico: una torre elegante y ultram…
$831,051
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Apartamento 1 habitacion en Altea, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Altea, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamento situado en primera línea de playa en Altea. Desde todas las habitaciones de …
$448,896
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Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
En Alicante, en la pintoresca ciudad de La Villajoyosa / Vila Joyosa, ofrece un exclusivo co…
$736,734
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Área 90 m²
$241,674
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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Exclusivo proyecto, que destaca por su arquitectura innovadora y elegante, cuenta con 164 ap…
$495,272
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
TM Tower se sitúa en Benidorm, a 150 metros de la playa de Poniente, el paraíso vacacional d…
$1,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial en una de las zonas más privilegiadas de la Costa…
$392,986
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Área 146 m²
Descripción del objeto: Situado en el encantador pueblo de Finestrat, este complejo residenc…
$512,637
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
En Alicante, en la pintoresca ciudad de La Villajoyosa / Vila Hoyosa, se presenta un nuevo e…
$745,518
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Edificio contará con una sauna, spa, lobby, gimnasio, zona de yoga y pilates, espacios de c…
$1,27M
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Apartamento 1 habitacion en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
TM Tower se sitúa en Benidorm, a 150 metros de la playa de Poniente, el paraíso vacacional d…
$838,807
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Un nuevo proyecto icónico aparece en la costa de Benidorm. Es una torre elegante y moderna q…
$1,04M
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
En la costa de Benidorm surge un nuevo hito arquitectónico: una elegante torre vanguardista …
$1,03M
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Área 297 m²
La primera línea de la playa en Benidorm y con piscina privada!!!Situado en la primera línea…
$1,89M
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
TM Tower se sitúa en Benidorm, a 150 metros de la playa de Poniente, el paraíso vacacional d…
$1,01M
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descubra Riviera 1 - un proyecto exclusivo de 18 apartamentos turísticos en una de las zonas…
$183,259
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
En la costa de Benidorm surge un nuevo símbolo arquitectónico: una elegante torre vanguardis…
$1,34M
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
En la costa de Benidorm emerge un nuevo símbolo arquitectónico: una elegante torre ultramode…
$655,363
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
En la costa de Benidorm surge un nuevo hito arquitectónico: una torre elegante y moderna que…
$683,103
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descubre Riviera 1, un exclusivo proyecto de 18 apartamentos turísticos en una de las zonas …
$197,476
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Tipos de propiedades en La Marina Baja

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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