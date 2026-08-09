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Apartamentos en venta en La Safor, Španjolska

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Oliva
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Gandía
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35 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Jeresa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Xeresa, Costa Blanca Norte Moderna …
$220,904
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Apartamento 3 habitaciones en Oliva, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Oliva, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Apartamento nuevo en Oliva Nova. El moderno complejo residencial está situado en la primera …
$339,041
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Apartamento 4 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 3/3
Le presentamos un apartamento en un nuevo complejo cerrado de un desarrollador en la ciudad …
$381,137
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 89 m²
Nuevo apartamento con vistas al mar en Keres, Costa Blanca NorteModerno complejo residencial…
$318,127
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Apartamento 2 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Xeresa, Costa Blanca Norte Moderna …
$300,477
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Apartamento 1 habitacion en Jeresa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 1
Área 56 m²
Nuevo apartamento con vistas al mar en Keres, Costa Blanca NorteModerno complejo residencial…
$219,275
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Apartamento 4 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 1/3
Le presentamos los apartamentos en un nuevo complejo cerrado del desarrollador de la ciudad …
$295,808
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Ático Ático 3 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Xeresa, Costa Blanca Norte …
$319,035
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Apartamento 1 habitacion en Jeresa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Xeresa, Costa Blanca Norte …
$215,784
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Ático Ático 3 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Xeresa, Costa Blanca Norte Moderna …
$322,663
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Apartamento 2 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Xeresa, Costa Blanca Norte …
$293,512
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Apartamento 2 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 71 m²
Nuevo apartamento con vistas al mar en Keres, Costa Blanca NorteModerno complejo residencial…
$298,261
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Apartamento 3 habitaciones en Gandía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gandía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Piso en venta en el centro de Gandia. Una excelente opción de inversión. Amplio apartamento …
$39,632
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Apartamento 3 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL CON VISTAS AL MAR Y GRANDES TERRAZAS!!! Residencial de obra nueva con vistas a…
$290,198
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Apartamento 2 habitaciones en Tabernes de Valldigna, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Tabernes de Valldigna, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Viviendas exclusivas en primera línea de playa, todas con magníficas terrazas con vistas esp…
$197,451
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Apartamento 3 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece un excelente y paisajístico apartamento en el resort-residencial …
$232,159
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Apartamento 3 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Apartamentos de 3 dormitorios en Gandía, Valencia Excelente relación calidad precio. Superfi…
$303,146
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Apartamento 2 habitaciones en Gandía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Gandía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso en venta en el centro de Gandia. Una excelente opción de inversión. Amplio apartamento …
$34,678
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Apartamento 2 habitaciones en Gandía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Gandía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso en venta en el centro de Gandia. Una excelente opción de inversión. Amplio apartamento …
$44,586
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Apartamento 4 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL CON VISTAS AL MAR Y GRANDES TERRAZAS!!! Residencial de obra nueva con vistas a…
$347,077
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Apartamento 4 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL CON VISTAS AL MAR Y GRANDES TERRAZAS!!! Residencial de obra nueva con vistas al …
$319,218
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Apartamento 4 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece un excelente y paisajístico apartamento en el resort-residencial …
$323,861
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Apartamento 3 habitaciones en Gandía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gandía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso en venta en el centro de Gandia. Una excelente opción de inversión. Amplio apartamento …
$34,678
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Apartamento 3 habitaciones en Gandía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gandía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Piso en venta en el centro de Gandia. Una excelente opción de inversión. Amplio apartamento…
$32,696
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Apartamento 2 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
$170,417
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Apartamento 2 habitaciones en Oliva, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Oliva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Apartamentos en Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia Un complejo residencial ubicado a tan solo …
$414,672
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Apartamento 4 habitaciones en Oliva, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Oliva, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Apartamentos en Oliva, Valencia, Costa Blanca Un residencial donde lo tendrá TODO. Este resi…
$2,18M
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Apartamento 3 habitaciones en Oliva, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Oliva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Apartamentos en Oliva Nova Golf, Costa Blanca Mucho más que una vivienda junto al mar. Vivie…
$382,640
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Apartamento 3 habitaciones en Gandía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gandía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Se vende este piso en pleno centro de Gandía y en un edificio con buen vecindario, ubicado e…
$43,402
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Apartamento 2 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Apartamento en Gandia, Comunidad Valenciana Excelente relación calidad precio. Superficie de…
$187,558
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Tipos de propiedades en La Safor

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en La Safor, Španjolska

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