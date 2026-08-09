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Villas en venta en Larnaca, Chipre

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140 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Pervolia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Pervolia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa de 3 dormitorios totalmente reformada en un complejo frente al mar con acceso privado a…
$376,600
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 5
Área 259 m²
MYKONOS VILLA — Luxury Five-Bedroom Seaside Residence in Dhekelia, Larnaca MYKONOS VILLA …
$1,45M
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Villa en Kiti, Chipre
Villa
Kiti, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Residencias modernas de 2 dormitorios en Kiti, Larnaca Descubra un nuevo proyecto residenci…
$319,404
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elegante Villa de 3 dormitorios junto al mar – Elite Viviendo en Oroklini, Larnaca Ubicado a…
$783,991
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Villa 4 habitaciones en Anglisides, Chipre
Villa 4 habitaciones
Anglisides, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Número de plantas 2
House 8 – Anglisides Gardens, Anglisides House 8 is the largest residence in the Anglisides…
$375,518
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 366 m²
Esta villa independiente de 4 dormitorios ultramoderna se encuentra en la prestigiosa zona d…
$2,90M
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Villa en Anglisides, Chipre
Villa
Anglisides, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Esta casa contemporánea de 3 dormitorios ofrece una vida moderna cómoda en la zona tranquila…
$477,718
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Villa en Anglisides, Chipre
Villa
Anglisides, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta elegante villa de 3 dormitorios ofrece una vida cómoda y equilibrada en el tranquilo pu…
$284,356
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Villa en Kiti, Chipre
Villa
Kiti, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Residencias modernas de 2 dormitorios en Kiti, Larnaca Descubra un nuevo proyecto residenci…
$243,908
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
Descubre el complejo residencial único Sinergía, situada en una prestigiosa ubicación turíst…
$878,721
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Nueva villa de 3 dormitorios está disponible en Perivolia, Larnaca, actualmente en construcc…
$638,808
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Villa en Larnaca District, Chipre
Villa
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a un moderno complejo residencial de 10 casas bellamente diseñadas ubicadas en la…
$336,810
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$987,248
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Una villa de 3 dormitorios totalmente amueblada en la zona de Krasa de Larnaca, situada en u…
$598,716
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
Situado en una buena parcela en una zona muy solicitada de Livadia, esta casa familiar bien …
$453,208
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Villa en Kiti, Chipre
Villa
Kiti, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Residencias modernas de 2 dormitorios en Kiti, Larnaca Descubra un nuevo proyecto residenci…
$249,716
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Villa en Kiti, Chipre
Villa
Kiti, Chipre
Dormitorios 3
Área 182 m²
Presentando dos villas modernas y lujosas, estas exquisitas casas están situadas a la entrad…
$413,614
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Número de plantas 2
Casa unifamiliar de cuatro dormitorios en Ayioi Anargyri, LarnacaSituado en la popular zona …
$418,863
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 709 m²
NOTEAS DOMUS — Contemporary 3+1 Bedroom Villa in Larnaca (Off Plan) NOTEAS DOMUS is a sty…
$1,74M
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Amplia villa independiente de 4 dormitorios en la zona turística de Oroklini de Larnaca, a p…
$813,028
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 486 m²
Villa de cuatro dormitorios con acabados premium y elegancia costera Esta lujosa villa de c…
$1,61M
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
Descubre el complejo residencial único Sinergía, situada en una prestigiosa ubicación turíst…
$863,408
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$531,953
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Villa en Xylotymbou, Chipre
Villa
Xylotymbou, Chipre
Dormitorios 4
Área 195 m²
Amplia casa de 4 dormitorios en venta en Xylotympou – Completamente renovado en 2022 Situado…
$230,442
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 140 m²
Descripción del objeto: Righthome Heights II es un exclusivo desarrollo residencial en la zo…
$433,919
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
Descubre el complejo residencial único Sinergía, situada en una prestigiosa ubicación turíst…
$858,697
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Villa en Aradippou, Chipre
Villa
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Área 150 m²
Descubre la vida moderna en estas hermosas casas de 3 dormitorios, perfectas para familias o…
$413,614
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Villa en Pervolia, Chipre
Villa
Pervolia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
¡Primera línea de agua! Descubre la encarnación de una vida lujosa junto al mar en esta mara…
$4,34M
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Villa en Larnaca District, Chipre
Villa
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Esta moderna villa de 3 dormitorios ofrece una vida elegante y confortable en la zona coster…
$553,697
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Villa en Oroklini, Chipre
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
Villa de 3 dormitorios – Oroklini, Larnaca Esta elegante villa de 3 dormitorios forma parte…
$801,413
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Parámetros de las propiedades en Larnaca, Chipre

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