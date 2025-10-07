Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Anarita
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Anarita, Chipre

Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en Anarita, Chipre
Villa
Anarita, Chipre
Dormitorios 3
Área 171 m²
Situado en una zona tranquila de belleza natural en Anarita Village, Paphos, estas villas de…
$374,683
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa 3 habitaciones en Anarita, Chipre
Villa 3 habitaciones
Anarita, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Hermoso complejo campestre con vistas al mar y la montaña y hermosos paisajes verdes. El pue…
$472,980
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Anarita, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir