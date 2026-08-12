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Villas en la montaña en venta en Chipre

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Pafos
150
Larnaca
21
Peyia
303
Ayia Napa
63
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22 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Desarrollador
Stasis Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
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Villa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$909,376
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Stasis Estates
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Esta propiedad destacada ha sido construida con especificaciones muy altas y ofrece privacid…
$6,88M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 837 m²
Situado en la prestigiosa zona residencial de Ayios Tychonas, justo al lado de la carretera …
$4,51M
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Villa en Moniatis, Chipre
Villa
Moniatis, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 905 m²
Villa de lujo de 6 dormitorios en venta en Moniatis, Limassol, establecida en 3,861 m2 de te…
$4,62M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 837 m²
Situado en la prestigiosa zona residencial de Ayios Tychonas, justo al lado de la carretera …
$4,51M
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Villa en Fyti, Chipre
Villa
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 280 m²
Listo para entrar. Sobre la bahía de Akamas & Latchi y sobre una llanura garantiza sus vist…
$1,37M
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Ubicado dentro de una impresionante parcela residencial de 3.000 metros cuadrados rodeada de…
$931,101
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 571 m²
Un proyecto de élite de dos lujosas casas en la zona privada y serena de Agios Tychonas, que…
$3,59M
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Villa en Fyti, Chipre
Villa
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 280 m²
Listo para entrar. Sobre la bahía de Akamas & Latchi y sobre una llanura garantiza sus vist…
$1,37M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 571 m²
Un proyecto de élite de dos lujosas casas en la zona privada y serena de Agios Tychonas, que…
$3,59M
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Villa en Souni Zanatzia, Chipre
Villa
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 780 m²
Descubre una de las mejores fincas privadas de Chipre en Souni-Zanakia de prestigio. 7 dormi…
$5,59M
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Villa 4 habitaciones en Mesa Chorio, Chipre
Villa 4 habitaciones
Mesa Chorio, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Mesa Chorio, Pafos, Chipre
$463,408
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Villa 6 habitaciones en Limassol District, Chipre
Villa 6 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 594 m²
Número de plantas 3
El diseño conceptual de la villa parece adelantado, lo que lo obliga a descansar aún más ino…
$3,98M
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Villa 4 habitaciones en Tala, Chipre
Villa 4 habitaciones
Tala, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 305 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Tala, Pafos, Chipre
$993,991
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Villa en Pervolia, Chipre
Villa
Pervolia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
Número de plantas 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$863,190
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Villa 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Villa 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 161 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kissonerga, Pafos, Chipre
$807,498
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Villa 4 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Villa 4 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 5
Área 289 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Poli Crysochous, Pafos, Chipre
$1,22M
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Villa 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$469,494
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Villa 4 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Villa 4 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 139 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Poli Crysochous, Pafos, Chipre
$533,072
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Villa 4 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Villa 4 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 103 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Poli Crysochous, Pafos, Chipre
$502,247
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Villa 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Chipre

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con Vistas al mar
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