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Villas en venta en Koinoteta Kissonergas, Chipre

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69 propiedades total found
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
Venta es una villa impresionante en el proyecto, situada en una zona tranquila de Kissonerga…
$1,41M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Villas Maris Verde — Villas de lujo elegantes en la costa de ChipreMaris Verde Villas ofrece…
$827,626
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 245 m²
For sale: Luxurious five-bedroom residence with panoramic sea views in Sunset Breeze, Paphos…
$1,58M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 447 m²
Villa de lujo frente a la playa de 5 dormitorios en Paphos con jardín privado y piscina. Sit…
$3,92M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Venta: Listo para moverse en Final de 2028 Experimente la vida costera moderna en una cole…
$541,139
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Número de plantas 2
Venta: villa independiente en la primera línea del mar en Kissonerg, un pueblo costero más c…
$2,10M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Villas Maris Verde — Luxurious Coastal Living in CyprusMaris Verde Villas ofrece un lujoso e…
$899,645
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
For sale: 3-bedroom villa in Lyra Villas, Paphos. A modern project by a reliable develope…
$555,791
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Venta: Listo para moverse en Final de 2028 Descubra una exclusiva colección de viviendas d…
$541,139
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
For sale: Modern four-bedroom residence in Olivia III, Paphos. This spacious home offers com…
$680,626
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Villas Maris Verde — Redefinir el lujo en los zapatos de ChipreMaris Verde Villas redefine e…
$827,626
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Perfectamente situado en el pueblo de Kissonerga entre Paphos y la famosa playa de Coral Bay…
$1,06M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
For sale: Modern 3-bedroom apartment in the MITO Seaview complex, Paphos. This elegant resid…
$843,741
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Venta: Listo para moverse en Final de 2028 Descubra una magnífica colección de modernas re…
$541,139
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Venta: Listo para moverse en Final de 2028 Introduciendo un desarrollo exclusivo de villas…
$539,249
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Welcome to Amber Homes, premier project in Paphos, Cyprus. This exclusive development in Kis…
$549,527
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 411 m²
Número de plantas 4
Para la venta se ofrece una villa independiente totalmente lista para la ocupación, represen…
$4,06M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Paphos Marina Villas un exclusivo grupo de villas independientes que están disponibles para …
$6,28M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Venta: Listo para moverse en Final de 2028 Experimente la vida costera moderna en una cole…
$541,139
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 372 m²
For sale: Spacious four-bedroom residence in Olivia IV, Paphos. This modern home offers gene…
$563,276
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Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Venta: Listo para moverse en Final de 2028 Disfrute de la vida costera moderna con esta ex…
$539,249
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Venta: Listo para moverse en Final de 2028 Introduciendo un desarrollo exclusivo de villas…
$539,249
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 434 m²
Villa de 4 dormitorios La villa de tres dormitorios está diseñada para aquellos que valoran …
$1,37M
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VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 378 m²
Dahlia Charm — Chalet exclusivo de 4 dormitorios en Paphos, ChipreDahlia Charm es una exquis…
$1,57M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 344 m²
Esta hermosa villa de 3 dormitorios, que cumple los más altos estándares, se encuentra en un…
$3,13M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
En venta una villa moderna en construcción, situada en una pintoresca zona de Kissonerga. Es…
$543,708
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 375 m²
Número de plantas 2
Esta hermosa villa de 5 dormitorios, hecha a los más altos estándares, se encuentra en una d…
$3,99M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
For sale: 3-bedroom villa in Lyra Villas, Paphos. A modern project by a reliable develope…
$508,490
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Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
For sale: Modern 3-bedroom apartment in the MITO Seaview complex, Paphos. This contemporary …
$1,06M
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Kissonergas, Chipre

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