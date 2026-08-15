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Villas en venta en Pafos, Chipre

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149 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Stasis Estates
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Número de plantas 2
Venta de una moderna villa independiente en el proyecto, que ofrece confort y estilo en el c…
$530,403
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa moderna independiente, ofrecida por proyecto en la popular zona de Tumbas de lo…
$592,492
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 242 m²
Descripción del objeto: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 25 es una villa de diseño moder…
$1,05M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 206 m²
Descripción del objeto: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 19 es una villa de diseño moder…
$907,805
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 336 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios – Mediterráneo Elegance Descubra una villa que equilibra perf…
$1,86M
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TekceTekce
Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
La Villa presenta una estética elegante y moderna con espacios de salón y cocinas de planta …
$651,111
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 186 m²
Descripción del objeto: Pelagos frente a la playa Residencias, Villa No. 50 es una villa úni…
$936,352
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 206 m²
Descripción del objeto: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 41 es una villa de diseño moder…
$1,28M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 166 m²
Descripción del objeto: Pelagos frente a la playa Residencias, Villa No. 21 es una villa úni…
$1,07M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 280 m²
Descripción del objeto: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 35 es una villa de diseño moder…
$1,12M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
Número de plantas 4
Venta: Esta impresionante villa según plan ofrece un estilo de vida moderno y confortable en…
$1,57M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Número de plantas 2
Una moderna villa independiente, actualmente en construcción, ofrece un confortable espacio …
$1,57M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 206 m²
Descripción del objeto: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 20 es una villa de diseño moder…
$907,805
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 254 m²
Descripción del objeto: Azalea Villas, Villa No. 20 es una exclusiva villa moderna de 4 dorm…
$1,35M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
For sale: 3-bedroom, 4-bathroom villa in the exclusive ORION VILLAS project, located in the …
$1,00M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 6
Área 963 m²
Descripción del objeto: Villa Superior, Villa No. 1 es una mansión moderna de clase mundial …
$5,52M
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Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
La Villa presenta una estética elegante y moderna con espacios de salón y cocinas de planta …
$652,265
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
Área 355 m²
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Villa 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Villa 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 164 m²
Villa en el complejo Royal Bay Resort - Paphos Silencio ChipreEl complejo Royal Bay Resort e…
$1,24M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 177 m²
Descripción del objeto: Pelagos frente a la playa Residencias, Villa No. 27 es una villa úni…
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Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 276 m²
Número de plantas 2
El diseño y la estética de este nuevo proyecto están diseñados para transmitir la esencia de…
$5,35M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 248 m²
Descripción del objeto: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 33 es una villa de diseño moder…
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Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Piso 1
Villa de 3 dormitorios en el animado centro de Paphos, esta villa ofrece una mezcla excepcio…
$524,976
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Pafos, Chipre
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Área 206 m²
Descripción del objeto: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 14 es una villa de diseño moder…
$907,805
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Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 177 m²
Descripción del objeto: Pelagos frente a la playa Residencias, Villa No. 28 es una villa úni…
$1,17M
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Pafos, Chipre
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Área 306 m²
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Área 242 m²
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Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Número de plantas 2
Este es un futuro proyecto de construcción de élite ubicado en la Tumba de los Reyes, Paphos…
$622,043
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Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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