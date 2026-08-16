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Villas en venta en Oroklini, Chipre

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39 propiedades total found
Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
$936,439
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 168 m²
Piso 2
Impresionante nuevo desarrollo, situado en las afueras del pintoresco pueblo de Oroklini, ce…
$486,655
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Villa en Oroklini, Chipre
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Dormitorios 3
Área 191 m²
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Villa en Oroklini, Chipre
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 140 m²
Descripción del objeto: Righthome Heights II es un exclusivo desarrollo residencial en la zo…
$433,919
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Nils Ott Real Estates
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Dormitorios 3
Área 140 m²
Descripción del objeto: Righthome Heights II es un exclusivo desarrollo residencial en la zo…
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elegante Villa de 3 dormitorios junto al mar – Elite Viviendo en Oroklini, Larnaca Ubicado a…
$783,991
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 366 m²
Esta villa independiente de 4 dormitorios ultramoderna se encuentra en la prestigiosa zona d…
$2,90M
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 290 m²
Descubre el complejo residencial único Sinergía, situada en una prestigiosa ubicación turíst…
$1,12M
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 177 m²
Villas modernas y hermosas situadas en una zona muy popular y encantadora en el distrito de …
$401,796
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 149 m²
Piso 2
Impresionante nuevo desarrollo, situado en las afueras del pintoresco pueblo de Oroklini, ce…
$458,780
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Villa en Oroklini, Chipre
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
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Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 4
Área 328 m²
$1,38M
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Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
Villa de 3 dormitorios – Oroklini, Larnaca Esta elegante villa de 3 dormitorios forma parte…
$801,413
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Villa en Oroklini, Chipre
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 293 m²
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elegante Villa de 3 dormitorios junto al mar – Elite Viviendo en Oroklini, Larnaca Ubicado a…
$772,377
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Villa en Oroklini, Chipre
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Esta hermosa casa de 4 dormitorios combina el confort moderno con el sereno. Interiores lumi…
$295,438
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
$824,284
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elegante Villa de 3 dormitorios junto al mar – Elite Viviendo en Oroklini, Larnaca Ubicado a…
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Oroklini, Chipre
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Área 191 m²
$863,408
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Ubicado en la tranquila zona residencial de Oroklini, Larnaca, esta bien cuidada villa de 3 …
$452,973
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Villa en Oroklini, Chipre
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 174 m²
Villas modernas y hermosas situadas en una zona muy popular y encantadora en el distrito de …
$384,070
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Amplia villa independiente de 4 dormitorios en la zona turística de Oroklini de Larnaca, a p…
$813,028
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Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Villa de 5 dormitorios – Residencia de lujo en Oroklini Descripción general Esta excepcional…
$1,71M
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Villa en Oroklini, Chipre
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
$875,187
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Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Villa de 3 dormitorios – Oroklini, Larnaca Esta elegante villa de 3 dormitorios forma parte…
$778,184
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 5
Área 247 m²
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
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Villa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Villa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 3
Área 176 m²
Lujosa villa de tres dormitorios en venta en Mesogi - Paphos, con 176 metros cuadrados. Inte…
$359,940
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