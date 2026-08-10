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Villas en venta en Peyia, Chipre

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309 propiedades total found
Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Villa de 4 dormitorios en cuevas de mar Descubra la vida costera contemporánea, una exclusi…
$1,42M
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VIDI GROUP
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta es un moderno proyecto de villa independiente con una superficie interna de 150 m2, si…
$525,915
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 197 m²
Villa de lujo de 4 dormitorios Peyia – Posición elevada con vistas panorámicas al mar Situa…
$1,38M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
En venta se encuentra una moderna villa independiente en el proyecto, situada en la pintores…
$444,106
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
En venta es una impresionante villa independiente en Pegeia, que ofrece una oportunidad exce…
$663,810
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa en construcción, doble tipo, en la prestigiosa zona de Peia, Peia. Esta elegant…
$483,774
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Experimente el Pinnacle del Mediterráneo Viviendo en Dragon House. Ubicado en la zona de Cue…
$1,92M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Descripción del objeto: Viewpoint Hills Villa No. 1274 es un moderno estado de la villa de l…
$1,06M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Villa de 3 dormitorios – Peyia, Paphos Esta elegante villa de 3 dormitorios está situada en…
$559,448
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Área 211 m²
Descripción del objeto: Viewpoint Hills Villa No. 1256 es un moderno estado de la villa de l…
$1,12M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Este desarrollo costero ofrece una colección de villas independientes de lujo situadas en un…
$1,09M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta magnífica villa en el proyecto ofrece una vida lujosa en una de las zonas más pr…
$1,88M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 326 m²
Bliss púrpura — Villa exclusiva de 4 dormitorios en Paphos, ChipreBliss púrpura es una elega…
$2,29M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 506 m²
Venta: Esta moderna villa unifamiliar ofrece 506 m2 de espacio interior diseñado con buen gu…
$2,88M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Venta (off-plan) Villa moderna de 4 dormitorios en Pegeia, Paphos. Está situado en una colin…
$1,57M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 481 m²
Situado en una exclusiva y tranquila ladera de Peyia, esta impresionante villa moderna ofrec…
$2,05M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
La propiedad está situada en un proyecto comunitario de alta calidad diseñado por un arquite…
$1,12M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Número de plantas 2
Venta villa independiente en la etapa de planificación con una superficie interior de 128.3 …
$589,981
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Villa en Agios Georgios Peyeias, Chipre
Villa
Agios Georgios Peyeias, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 344 m²
Número de plantas 2
Esta es una villa en la primera línea del mar con 5 dormitorios, piscina privada, sauna, sal…
$3,96M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Venta: encantadora villa privada en la prestigiosa zona de Peia. Esta hermosa vivienda secun…
$526,906
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Exclusiva Villa de 5 dormitorios con vistas al mar y dos parcelas. Esta excepcional residenc…
$3,31M
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Villa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
This beautiful villa is located in a very popular area of Peyia and offers easy access to a …
$507,491
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Descripción del objeto: Viewpoint Hills Villa No. 1279 es un moderno estado de la villa de l…
$1,26M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Área 211 m²
Descripción del objeto: Viewpoint Hills Villa No. 1257 es un moderno estado de la villa de l…
$1,22M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Área 224 m²
Descripción del objeto: Viewpoint Hills Villa No. 1273 es un moderno estado de la villa de l…
$1,05M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Venta: Una villa independiente en la zona más codiciada de Peyia, que ofrece una oportunida…
$445,251
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 165 m²
Villa Moderna independiente en construcción en Peyia — 165 m2, 4 Dormitorios en suite Sinop…
$806,282
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
Dahlia Charm — Parcelas de 4 dormitorios en Paphos, ChipreDahlia Charm es una impresionante …
$1,57M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 230 m²
Enclavada en las tranquilas colinas de Peyia, esta exclusiva colección de 26 villas contempo…
$1,49M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 345 m²
Número de plantas 3
Venta impresionante proyecto de villa independiente en la prestigiosa zona de Cuevas de Mar.…
$3,64M
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