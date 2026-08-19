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Villas en venta en Polis, Chipre

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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 4
Área 142 m²
Descripción del objeto: Argaka Village 6 Villa No.2 es una villa de 4 dormitorios en venta e…
$577,798
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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Área 200 m²
Descripción del objeto: Agnades Village, Villa No. 25 es una hermosa campiña costera de 3 do…
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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Área 200 m²
Descripción del objeto: Agnades Village, Villa No. 24 es una hermosa campiña costera de 3 do…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Villa de 4 dormitorios – Espacio refinado, privacidad y confort mediterráneo Esta espaciosa …
$585,668
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VIDI GROUP
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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Área 202 m²
Descripción del objeto: Agnades Village, Villa No. 26 es una hermosa campiña costera de 3 do…
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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Área 184 m²
Descripción del objeto: Agnades Village, Villa No. 31 es una hermosa campiña costera de 3 do…
$653,163
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TekceTekce
Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Cobalt Heights es una propiedad deseable situada en la tranquila ciudad de Polis, Chipre, ce…
$564,931
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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 553 m²
Valterra Estates ofrece una lujosa residencia con un amplio sótano con trasteros y una gran …
$2,15M
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