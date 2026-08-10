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Villas en venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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69 propiedades total found
Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 555 m²
Una villa de lujo excepcional de 5 dormitorios situado en una parcela elevada y suavemente i…
$2,31M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
villa situada en la prestigiosa zona Paniotis de Germasogeia, que ofrece una vida de lujo a …
$1,96M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
4 dormitorios en la segunda planta, también hay tres baños (ducha en el dormitorio principal…
$924,674
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Elegante apartamento de 4 dormitorios en Ayios Athanas Hillsios Este excepcional apartamento…
$1,03M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Área 307 m²
:ridge es una comunidad cerrada de nueve villas unifamiliares adosadas en la ladera verde de…
$2,02M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 611 m²
Esta exclusiva villa de 5 dormitorios se encuentra en la zona de Agios Athanasios de Limasso…
$2,44M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta elegante villa de 4 dormitorios ofrece una vivienda refinada en uno de los lugares más …
$894,442
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 396 m²
Elegante Residencia de 4 dormitorios en Agios Athanasios, Limassol Situado en una tranquila…
$2,29M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Situado en las colinas panorámicas de Agios Athanasios sobre Limassol, esta excepcional obra…
$3,59M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 973 m²
Descubra una exclusiva colección de lujosas villas de tres niveles enclavadas en parcelas ex…
$5,19M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 312 m²
Esta elegante villa independiente de 4 dormitorios ofrece una combinación perfecta de lujo, …
$894,331
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 895 m²
Villa de 5 dormitorios – Vistas al mar panorámicas, Agios Athanasios, Limassol Living & Dini…
$4,90M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 610 m²
La “Casa de los sueños” es probablemente la propiedad más hermosa en la isla de Chipre! Una…
$2,14M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Número de plantas 7
Villa ultra lujosa situada en la cumbre de Agios Athanasios, Limassol, que ofrece impresiona…
$3,55M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Área 347 m²
:ridge es una comunidad cerrada de nueve villas unifamiliares adosadas en la ladera verde de…
$2,21M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 603 m²
Una villa de lujo excepcional de 5 dormitorios situado en una parcela elevada y suavemente i…
$2,42M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Área 120 m²
Casa de 3 dormitorios en planta baja en bloque pequeño en Agios Antonios Limassol. 110 m2 ár…
$425,431
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Venta: una espaciosa villa independiente en la zona más codiciada de Agios Athanasios. Esta …
$1,28M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 670 m²
Esta propiedad destacada ha sido construida con especificaciones muy altas y ofrece vistas p…
$4,93M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta elegante villa de 4 dormitorios ofrece una vivienda refinada en uno de los lugares más …
$934,577
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Nº de cuartos de baño 5
Área 252 m²
Venta Villa de nivel único con vistas al mar, situada en la prestigiosa zona de Agios Athana…
$2,20M
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Nº de cuartos de baño 6
Área 554 m²
Una villa de lujo excepcional de 5 dormitorios situado en una parcela elevada y suavemente i…
$2,28M
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Nº de cuartos de baño 7
Área 880 m²
Villa de 5 dormitorios – Vistas al mar panorámicas, Agios Athanasios, Limassol Living & Dini…
$4,38M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta elegante villa de 4 dormitorios ofrece una vivienda refinada en uno de los lugares más …
$862,916
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 973 m²
Villa de 5 dormitorios – Vistas al mar panorámicas, Agios Athanasios, Limassol Living & Dini…
$5,12M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Número de plantas 3
Venta de villa moderna en una atractiva zona de Ayios Athanasios. Esta villa independiente o…
$1,04M
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Dormitorios 3
Área 329 m²
:ridge es una comunidad cerrada de nueve villas unifamiliares adosadas en la ladera verde de…
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Situada en la zona más codiciada de Agios Athanasios, esta elegante casa de 3 dormitorios of…
$766,569
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 211 m²
Número de plantas 2
Venta es una villa impresionante en construcción, situada en la prestigiosa zona de Ayios At…
$1,26M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Esta elegante villa de 4 dormitorios se encuentra en la zona residencial muy deseable de Agi…
$1,63M
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Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

con Jardín
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