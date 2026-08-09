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Villas en venta en Palodeia, Chipre

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11 propiedades total found
Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 405 m²
Villa de lujo en venta 5 dormitorios, 5 baños • Cuarto de Maids • Gym • Cine • Piscina infin…
$1,74M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa en construcción, que ofrece confort y estilo moderno, situada en el tranquilo p…
$874,291
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Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Número de plantas 2
Venta: Proyecto Villa, independiente, en una zona tranquila de Palodea. Esta casa moderna of…
$652,804
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TekceTekce
Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 179 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en construcción, representando lujo moderno y confort. Esta espaciosa casa in…
$1,59M
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Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Descubra esta excepcional villa independiente situada en la tranquila y encantadora zona de …
$1,95M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Área 185 m²
BirdieLane es una elegante villa en Chipre, situada en una prestigiosa zona, perfecta para v…
$836,935
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Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 5
Área 237 m²
BirdieLane es una villa sofisticada en Chipre, situada en una de las mejores zonas de la isl…
$1,55M
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Villa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 193 m²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
$614,294
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Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Área 174 m²
BirdieLane es una elegante villa en Chipre, situada en una prestigiosa zona, perfecta para v…
$755,566
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Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Área 184 m²
BirdieLane es una villa sofisticada en Chipre, situada en una de las mejores zonas de la isl…
$836,935
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Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Área 174 m²
BirdieLane es una elegante villa en Chipre, situada en una prestigiosa zona, perfecta para v…
$639,325
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Parámetros de las propiedades en Palodeia, Chipre

con Jardín
Baratos
De lujo
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