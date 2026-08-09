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Villas en venta en Yeri, Chipre

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Villa en Yeri, Chipre
Villa
Yeri, Chipre
Dormitorios 5
Área 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
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Villa en Yeri, Chipre
Villa
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Área 227 m²
Citio 2 – Villa “Siena”, Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa “Si…
$445,000
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Villa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Villa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
The villa is for sale in the off-plan stage (construction will begin after signing the sale …
$444,620
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TekceTekce
Villa 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Villa 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 3
Área 164 m²
Lujosa villa de tres dormitorios en venta en Mesogi - Paphos, con 164 metros cuadrados. espa…
$290,287
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Villa 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Villa 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 3
Área 169 m²
Una lujosa mansión de tres dormitorios en venta en Mesa Chorio - provincia de Paphos, con 16…
$296,919
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