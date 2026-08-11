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Villas en venta en Agia Marinouda, Chipre

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18 propiedades total found
Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa moderna independiente, en construcción en la zona tranquila de Ayia Marinuda. L…
$696,942
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Experimente la vida moderna en esta exclusiva colección de 4 villas independientes de 3 dorm…
$576,071
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa de tres dormitorios – Modern Comfort Meets Sustainable Living Esta exclusiva villa de …
$553,739
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Experimente la vida moderna en esta exclusiva colección de 4 villas independientes de 3 dorm…
$559,909
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Descubre la lujosa ladera que vive con impresionantes vistas panorámicas del mar Mediterráne…
$782,085
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Villa moderna de 4 dormitorios – Agia Marinouda, Paphos Situado en la tranquila y codiciada…
$1,66M
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Venta en construcción es una moderna villa independiente con una superficie interna de 180 m…
$810,176
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa de tres dormitorios – Modern Comfort Meets Sustainable Living Esta exclusiva villa de …
$569,723
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Venta es una hermosa villa independiente, en construcción, en la prestigiosa zona de Ayia Ma…
$564,302
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Experimente la vida moderna en esta exclusiva colección de 4 villas independientes de 3 dorm…
$559,909
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
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Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Descubre la lujosa ladera que vive con impresionantes vistas panorámicas del mar Mediterráne…
$782,085
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 2
Situado en un terreno elevado en Geraskipou - Agia Marinuda, Paphos, junto a ELEA GOLF! A so…
$814,839
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Experimente la vida moderna en esta exclusiva colección de 4 villas independientes de 3 dorm…
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Experimente la vida moderna en esta exclusiva colección de 4 villas independientes de 3 dorm…
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa moderna independiente, actualmente en construcción, en una zona tranquila de Ag…
$577,032
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Experimente la vida moderna en esta exclusiva colección de 4 villas independientes de 3 dorm…
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Número de plantas 2
Venta es una villa moderna bajo el proyecto en una de las zonas más populares - Geroskip. La…
$575,146
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 2
Situado en un terreno elevado en Geraskipou - Agia Marinuda, Paphos, junto a ELEA GOLF! A so…
$726,194
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Parámetros de las propiedades en Agia Marinouda, Chipre

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