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Villas en venta en Tremithousa, Chipre

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27 propiedades total found
Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Estas villas privadas representan una combinación única de lujo y naturaleza, garantizando u…
$1,23M
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta: una impresionante villa independiente situada en la encantadora zona de Tremithousa. …
$456,008
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 287 m²
Estas villas privadas representan una combinación única de lujo y naturaleza, garantizando u…
$1,23M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es una villa moderna y unifamiliar, que se ofrece fuera de plano, en el encantador pue…
$467,553
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Esta impresionante villa independiente está ahora disponible para la venta en la encantadora…
$456,008
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 201 m²
For sale: 3-bedroom villa in the MESOYI RESIDENCES development, located in a peaceful countr…
$522,204
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es una villa moderna y unifamiliar, que se ofrece fuera de plano, en el encantador pue…
$450,236
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Situado en Tremithousa, cerca de Paphos, estas casas de tres dormitorios son ideales para vi…
$570,865
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VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Esta impresionante villa independiente está ahora disponible para la venta en la encantadora…
$507,959
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Villa nueva en Tremithousa cerca de Empa en construcción en venta. 4 dormitorios , 4 baños, …
$1,71M
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VIDI GROUP
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English, Русский
Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
Estas villas privadas representan una combinación única de lujo y naturaleza, garantizando u…
$1,39M
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Venta: Una impresionante villa independiente que ofrece una vida moderna con eficiencia ener…
$554,137
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Venta: Una impresionante villa independiente que ofrece una vida moderna con eficiencia ener…
$542,592
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 336 m²
Estas villas privadas representan una combinación única de lujo y naturaleza, garantizando u…
$1,51M
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
For sale: 3-bedroom villa in MESOYI RESIDENCES 7, located in a peaceful countryside area jus…
$510,469
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es una villa moderna y unifamiliar, que se ofrece fuera de plano, en el encantador pue…
$456,008
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Venta: Esta impresionante villa independiente en Tremithousa ofrece una mezcla perfecta de v…
$554,137
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 304 m²
Estas villas privadas representan una combinación única de lujo y naturaleza, garantizando u…
$1,39M
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es una villa moderna y unifamiliar, que se ofrece fuera de plano, en el encantador pue…
$432,919
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta moderna villa independiente está en construcción en la encantadora zona de Tremi…
$1,21M
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 208 m²
Número de plantas 2
Estas villas privadas ofrecen una combinación única de lujo y naturaleza, proporcionando una…
$1,34M
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es una villa moderna y unifamiliar, que se ofrece fuera de plano, en el encantador pue…
$456,008
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es una villa moderna y unifamiliar, que se ofrece fuera de plano, en el encantador pue…
$432,919
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Situado en Tremithousa, cerca de Paphos, estas casas de tres dormitorios son ideales para vi…
$525,196
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Idiomas hablados
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Venta: Una impresionante villa independiente que ofrece una vida moderna con eficiencia ener…
$571,454
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Venta: Una impresionante villa independiente que ofrece una vida moderna con eficiencia ener…
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Villa 4 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Villa 4 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 2/2
Luxury villa for sale. The house consists of 4 bedrooms, 3 bathrooms, cozy terraces, a priva…
$606,775
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Parámetros de las propiedades en Tremithousa, Chipre

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