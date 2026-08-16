Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Talas
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Koinoteta Talas, Chipre

;
Villa Borrar
Eliminar
102 propiedades total found
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Descubre villas exclusivas en Tala, Paphos que ofrece 3-4 habitaciones, piscinas privadas, a…
$1,36M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 454 m²
Esta zona es ampliamente considerada como uno de los suburbios más prestigiosos de Paphos, o…
$2,64M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Esta sofisticada villa de 4 dormitorios encarna la vida premium en las tranquilas laderas de…
$983,227
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Esta sofisticada villa de 4 dormitorios encarna la vida premium en las tranquilas laderas de…
$1,37M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Área 1 660 m²
Lime Grace — Villa de lujo excepcional en Kamares, Paphos, ChipreLime Grace, situada en el p…
$13,60M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 271 m²
Experimente el lujo contemporáneo en el pueblo de Tala con esta excepcional villa de cuatro …
$1,37M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 339 m²
Villa de 3 dormitorios Diseñados con una visión arquitectónica contemporánea, estas elegante…
$983,227
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 365 m²
Villa de 4 dormitorios Diseñados con una visión arquitectónica contemporánea, estas elegante…
$1,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 050 m²
Bliss púrpura — Villas de lujo exclusivas en Paphos, ChiprePurple Bliss ofrece una combinaci…
$6,13M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta moderna villa independiente, ofrecida durante la fase de construcción, ofrece un…
$751,051
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 271 m²
Situado en la tranquila y prestigiosa zona de ladera de Tala, esta excepcional villa de lujo…
$1,08M
Dejar una solicitud
Villa en Kamares, Chipre
Villa
Kamares, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 276 m²
Descubra una hermosa villa independiente situada en el prestigioso pueblo de Tala, que ofrec…
$1,27M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Número de plantas 2
Venta: moderna villa independiente, en construcción en la prestigiosa zona de Tala. Esta mag…
$721,184
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta magnífica villa moderna con entrada independiente está totalmente lista para la …
$1,14M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Bienvenido a su santuario privado mediterráneo. Ubicado en el enclave de laderas de Kamares,…
$1,14M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Descubre villas exclusivas en Tala, Paphos que ofrece 3-4 habitaciones, piscinas privadas, a…
$1,36M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 403 m²
Bliss púrpura — Villas de lujo exclusivas en Paphos, ChiprePurple Bliss ofrece una combinaci…
$2,92M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Villa de lujo de 3 dormitorios con 2 dormitorios Granny Flat – Villas Melissovounos, Paphos …
$1,43M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Número de plantas 3
Discover an exclusive boutique project of just five luxury villas located on the tranquil sl…
$614,484
Dejar una solicitud
Villa en Kamares, Chipre
Villa
Kamares, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 247 m²
Número de plantas 3
Esta impresionante villa independiente está ahora a la venta en una zona muy popular de Tala…
$1,48M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Villa de cuatro dormitorios, situada en las serenas colinas de Tala. Estas villas están dis…
$1,32M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Tala, Chipre
Villa 5 habitaciones
Tala, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Villa with panoramic views — Kamares Village, Tala, Paphos🏡 Price:400000€📍
$464,672
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 244 m²
Experiencia contemporánea Mediterránea viviendo en una de las comunidades más prestigiosas d…
$985,400
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Número de plantas 2
Venta: una hermosa villa independiente situada en la prestigiosa zona de Tala. Esta espacios…
$649,256
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Descripción de la propiedad: Experimenta el lujo de vivir en esta impresionante villa de 4 …
$1,34M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Villa de cuatro dormitorios, situada en las serenas colinas de Tala. Estas villas están dis…
$1,32M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 194 m²
Villa de lujo de 4 dormitorios con vistas al mar en Tala, Paphos Una impresionante villa co…
$1,11M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Villa de lujo de 4 dormitorios en Kamares, Tala con vistas al mar y al valle Esta hermosa v…
$1,32M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Descubra esta lujosa villa de 4 dormitorios en una exclusiva ubicación de ladera Paphos, com…
$1,14M
Dejar una solicitud
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 230 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta villa independiente ofrece un estilo de vida moderno con una amplia zona interio…
$1,10M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Talas, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir