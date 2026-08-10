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Villas en venta en Yeroskipou, Chipre

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208 propiedades total found
Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Elegantes Villas de 3 dormitorios en Geroskipou, Paphos Situado en la encantadora y tranqui…
$692,137
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Villas modernas en Geroskipou, Paphos 2-3 Dormitorios Descubra contemporáneo Mediterránea v…
$854,078
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Villa de 3 dormitorios Cada villa ha sido pensada con arquitectura contemporánea que armoni…
$898,428
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Villas de lujo modernas – Geroskipou, Paphos Esta exclusiva colección de villas modernas se…
$542,050
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
? Tu Villa de Sueño en Geroskipou, Paphos Entra en un mundo de lujo empapado y encanto medi…
$683,035
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Villa moderna en Geroskipou, Paphos – 2–3 Dormitorios Experimente la mezcla perfecta de con…
$931,721
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
Número de plantas 2
Venta es una villa en la etapa de planificación con un diseño moderno y un diseño reflexivo,…
$743,147
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Villa de lujo de 4 dormitorios con piscina infinita y vistas al mar en Geroskipou, Paphos S…
$1,43M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Número de plantas 2
Esta espaciosa villa independiente ofrece acabados de alta calidad.Idealmente situado en una…
$656,884
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Villas modernas en Geroskipou, Paphos – 2–3 Dormitorios Descubra contemporáneo Mediterránea…
$961,852
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta magnífica villa, totalmente lista para entrar, ofrece un lujo moderno y confort …
$1,09M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Descubre el epítome de la vida moderna en el corazón de la tranquilidad. Ocho villas exclusi…
$537,227
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Una villa de lujo frente a la playa situada cerca de una zona costera en Paphos, Chipre. El …
$768,601
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 273 m²
Este desarrollo excepcional se encuentra en una tranquila ladera en Geroskipou, a pocos minu…
$864,243
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Villa de 2 dormitorios – Lujoso frente a la playa en Geroskipou, Paphos Descripción general …
$699,880
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Villa en Yeroskipou, Chipre
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Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 294 m²
Ubicado en una tranquila ladera en Geroskipou, a pocos minutos del centro de la ciudad de Pa…
$979,476
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Villa en Yeroskipou, Chipre
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Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villas de lujo contemporáneas de 3 dormitorios en Geroskipou – Vida moderna rodeada de natur…
$693,829
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Villa en Yeroskipou, Chipre
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Dormitorios 3
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Área 193 m²
? Villas de 3 dormitorios en Geroskipou, Paphos Piscina Privada Silencio Arquitectura Conte…
$677,266
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Villa en Yeroskipou, Chipre
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Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
Situado en el encantador y vibrante pueblo de Geroskipou en el distrito de Paphos, esta cole…
$740,147
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Villa en Yeroskipou, Chipre
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Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villas de lujo contemporáneas de 3 dormitorios en Geroskipou – Vida moderna rodeada de natur…
$698,744
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Nº de cuartos de baño 3
Área 222 m²
Tipo de propiedad: Villas de lujo separadas Número de Casas: 15 Villas (+ 5 parcelas adicion…
$1,06M
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Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Número de plantas 3
En venta es una villa moderna independiente en construcción, que ofrece la combinación perfe…
$1,71M
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Villa 6 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Villa 6 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 239 m²
Número de plantas 2
Aquamarine Coastal Villas — Exclusiva Villa V11 en la Costa de Paphos Detalles de la unid…
$917,631
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta espaciosa villa independiente ofrece una superficie interior total de 206 m2 y r…
$1,13M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
? Villa de lujo en Geroskipou, Paphos Piscina Privada ← Diseño Contemporáneo Experimente l…
$700,342
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Villas de lujo contemporáneas de 3 dormitorios en Geroskipou – Vida moderna rodeada de natur…
$675,257
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Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
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Área 135 m²
Villa de 2 dormitorios – Lujoso frente a la playa en Geroskipou, Paphos Descripción general …
$665,628
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Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Villa de 3 dormitorios. Cada villa ha sido pensada para ofrecer amplios interiores y sin cos…
$901,967
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villas de lujo contemporáneas de 3 dormitorios en Geroskipou – Vida moderna rodeada de natur…
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Villas de lujo contemporáneas de 3 dormitorios en Geroskipou – Vida moderna rodeada de natur…
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